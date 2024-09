MotoGP Emilia Romagna sprint race, vince Francesco Bagnaia che riesce a prevalere su Jorge Martin in un duello serrato per il titolo mondiale. Partito dalla pole, Pecco è stato subito superato dallo spagnolo, ma ha seguito da vicino il pilota della Prima Pramac per otto giri. All’inizio del nono, ha approfittato di un errore di Martin per sorpassarlo e volare verso la vittoria. Sul podio, al terzo posto, si è piazzato Enea Bastianini. Grazie a questo successo a Misano, Bagnaia riduce il distacco da Martin in classifica mondiale a soli 4 punti.

Ancora una volta Pecco si dimostra imbattibile. Dopo aver conquistato la pole con record, il pilota Ducati si è imposto nella Sprint di Misano con determinazione. Nonostante una partenza non perfetta, in cui Martin lo ha superato immediatamente e Binder lo ha ostacolato nei primi giri, Bagnaia ha impiegato otto dei 13 giri previsti per riprendersi la posizione. Un piccolo errore di Martin alla curva 13 ha dato a Pecco l’opportunità di infilarsi e compiere il sorpasso decisivo.

Questa vittoria è di grande valore, soprattutto contro il leader del mondiale che aveva tentato di allungare. Ora, con soli 4 punti di differenza e il Gran Premio di domenica ancora da correre, Bagnaia ha la chance di lasciare Misano con il comando della classifica, pronto a partire per l’Indonesia con il titolo iridato in vista. Ai piedi del podio si è classificato Enea Bastianini, capace di tenere il passo dei due protagonisti, seguito da Marc Marquez e Pedro Acosta. Hanno preso punti anche Brad Binder, Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli.

Giornata difficile per Maverick Viñales, che ha chiuso decimo, seguito da Oliveira e Aleix Espargaro. Non è riuscito nella rimonta Alex Marquez, che ha concluso 14° davanti a Jack Miller, Luca Marini e Johann Zarco.