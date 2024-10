MotoGp Giappone sprint race, vince Bagnaia davanti a Bastianini e Marquez. La Sprint Race sul circiuito di Motegi si conclude con un trionfo Ducati: Francesco Bagnaia conquista la vittoria seguito dal compagno di squadra Enea Bastianini. Quest’ultimo, nel penultimo giro, respinge con abilità il doppio attacco di Marc Marquez, che completa un podio tutto Ducati grazie alla Desmosedici del team Gresini. Pedro Acosta, partito dalla pole position, è stato costretto al ritiro dopo una caduta, nonostante avesse ripreso il comando della gara con un sorpasso spettacolare su Bagnaia. Jorge Martin, partito dalla quarta fila a causa di una qualifica sfortunata, chiude al quarto posto, limitando i danni.

Bagnaia scatta rapidamente dalla griglia e supera la pole position di Acosta, prendendo subito il comando. Bastianini parte bene, ma commette un errore alla curva tre, consentendo al pilota GasGas di riprendersi la posizione. Nel frattempo, Martin si lancia con grinta e guadagna sei posizioni, chiudendo il primo giro in sesta posizione. Al secondo giro, Acosta riprende Bagnaia, mentre Binder è costretto a fermarsi. Bastianini mantiene la terza posizione, seguito da Marc Marquez e Martin, mentre Vinales, partito dalla prima fila, scivola a centro gruppo.

Un contatto tra Zarco e Nakagami manda a terra il pilota giapponese, che è costretto al ritiro dopo aver riportato la sua Honda ai box. Zarco riceve una penalità per il “long lap”. A metà gara, Acosta è ancora al comando, mentre Martin tenta di avvicinarsi a Marquez. Tuttavia, un errore di Acosta a quattro giri dal termine lo porta fuori gara, lasciando le Ducati Lenovo libere di dominare. Marquez stacca Martin e si concentra su Bastianini, con cui ingaggia una serie di sorpassi e controsorpassi nel penultimo giro.

Con Bagnaia in testa e i primi tre piloti molto vicini, l’ultimo giro si trasforma in una battaglia serrata. Bagnaia tiene duro e taglia per primo il traguardo, riducendo il distacco da Martin nella classifica generale da ventuno a quindici punti. Bastianini conquista la seconda posizione, con Marquez che completa il podio. Morbidelli e Di Giannantonio chiudono rispettivamente quinto e sesto, più distanziati dal gruppo di testa.

