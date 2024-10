MotoGP Giappone: Binder davanti in prequalifiche, Bagnaia settimo

MotoGP Giappone. Brad Binder su KTM ha ottenuto il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio del Giappone a Motegi, registrando un tempo di 1.43.436. Il sudafricano ha mostrato un’ottima forma, staccando gli avversari e imponendosi come il più veloce. Dietro Binder, troviamo Marc Marquez su Ducati Gresini con il secondo miglior tempo. Il leader del Mondiale, Jorge Martin, ha chiuso in terza posizione su Ducati Pramac, confermando la sua costante competitività in questa fase della stagione.

Jarvis: “Yamaha si rinnova per cambiare approccio”



Il 2024 sarà un anno cruciale per la Yamaha in MotoGP. Dopo un 2023 a dir poco deludente, la Casa di Iwata ha bisogno di riscattarsi.



➡ https://t.co/FjcRltJG10#motogp #MotoGP2024 #yamaha pic.twitter.com/PdMGr0pG7M — Motomondiale.it (@motomondiale) February 5, 2024

Anche Enea Bastianini, con il quinto tempo, e Francesco Bagnaia, settimo su Ducati ufficiale, sono riusciti ad accedere direttamente al Q2. Tra gli esclusi dalle prequalifiche c’è Franco Morbidelli, che non è riuscito a entrare tra i primi dieci e dovrà passare dal Q1 per tentare di accedere alla fase successiva delle qualifiche. Per lui sarà necessario un buon tempo domani per conquistare un posto nella top ten.

