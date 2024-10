Moto, l’obiettivo di Marquez: “Posso lavorare tranquillo per il 2025”

Marc Marquez ed Enea Bastianini si preparano per il GP del Giappone con prospettive diverse, ma con un obiettivo comune: chiudere la stagione con prestazioni solide. Entrambi sanno che la corsa al titolo è ormai limitata a Bagnaia e Martin, ma mantengono la concentrazione per il futuro. Enea Bastianini non nasconde la sua ambizione, ma resta con i piedi per terra. “Io ci credo fino a quando la matematica dice che è possibile”.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Marc <a href="https://twitter.com/hashtag/M%C3%A1rquez?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Márquez</a> presentó el casco especial que usará en el <a href="https://twitter.com/hashtag/JapaneseGP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#JapaneseGP</a> para honrar al país. 🇯🇵😍 <a href="https://t.co/7bPcrofhaK">pic.twitter.com/7bPcrofhaK</a></p>— ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) <a href="https://twitter.com/MotoGP_ESPN/status/1841825533807444399?ref_src=twsrc%5Etfw">October 3, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Tuttavia, il pilota italiano riconosce che le possibilità di vincere il titolo sono ormai ridotte al minimo: “Non è realistico, perché stiamo parlando di una percentuale molto piccola. Posso ancora sognarlo, ma se vogliamo essere realisti, mi posso giocare la terza posizione”. Bastianini punta quindi a mantenere il focus su ogni gara, cercando di rimanere competitivo nella lotta per il podio finale.



Anche Marc Marquez ha una visione realista sulla situazione attuale. “Sapevo che sarebbe stato molto complicato”, ha affermato, riferendosi alla stagione che lo ha visto lontano dalla vetta. Tuttavia, il pilota del team Gresini trova un lato positivo: “In qualche modo mi dà una certa tranquillità per queste ultime gare, in cui continuerò a lavorare per il futuro”.



Per Marquez, il focus è già spostato verso la stagione 2025. Nonostante la pressione del titolo sia ormai lontana, il pilota spagnolo è motivato a sfruttare ogni opportunità nelle gare rimanenti. In vista del GP di Motegi, Marquez si mostra fiducioso: “Per domani la vedo bene, Motegi è una pista adatta alla Desmosedici”. Marquez sembra convinto di poter ottenere un buon risultato, anche se la lotta al titolo ormai riguarda principalmente Bagnaia e Martin.La stagione volge al termine, ma sia Marquez che Bastianini vogliono chiudere con prestazioni di rilievo, preparando il terreno per il 2025.

