MotoGP, Bagnaia pronto ad entrare nell’olimpo dei più vincenti

Francesco Bagnaia è lanciato all’inseguimento di Jorge Martin e, dopo il trionfo a Motegi, può sfruttare l’ulteriore motivazione di puntare al record di vittorie in una sola stagione, limitatamente al Gran Premio “ortodosso”. Con la vittoria di domenica scorsa in Giappone, il due volte campione del mondo ha raggiunto quota otto successi, superando il record di sette vittorie ottenuto nel 2022 e nel 2023. Prima di Motegi, Pecco aveva già trionfato a Losail, Jerez, Barcellona, Mugello, Assen, Sachsenring e Spielberg, realizzando un’impressionante sequenza di successi. Questa impresa lo colloca in una ristretta cerchia di leggende del motociclismo, come Casey Stoner, Marc Marquez, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, che avevano raggiunto questo traguardo in un anno solare.

Tuttavia, per Bagnaia si tratta di “unfinished business”, poiché le quattro leggende menzionate hanno ottenuto più vittorie in una stagione. Con quattro Gran Premi ancora da disputare, il pilota della Ducati ha la possibilità di scalare ulteriormente questa speciale classifica, aumentando le sue chance di riagganciare Martin e conquistare il terzo titolo consecutivo in MotoGP.

Una vittoria tra Phillip Island, Buriram, Sepang e Valencia lo porterebbe a un passo da Lorenzo, che nel 2010 vinse nove gare con la Yamaha. Due vittorie lo collocherebbero al pari di Stoner, che ha vinto nove volte con Ducati e Honda nelle sue stagioni iridate del 2007 e 2011. Infine, conquistare tre vittorie nelle ultime quattro gare consentirebbe a Bagnaia di eguagliare Valentino Rossi, che ha trionfato undici volte in una stagione, ma resterebbe comunque un gradino sopra avendo realizzato questa impresa nel 2001 con Honda nella classe 500 e poi nel 2002 e 2005 con la MotoGP.

Se Bagnaia dovesse vincere tutte le gare rimanenti, arriverebbe a dodici successi stagionali, ma si troverebbe comunque a inseguire Marc Marquez, attualmente leader con tredici vittorie nel 2014. Un finale che sottolinea come, mentre Bagnaia cerca di scrivere la storia, sia essa a bussare alla porta di casa sua.

