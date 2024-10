MotoGP Australia, doppietta dei fratelli Marquez nelle pre-qualifiche

MotoGP Australia pre-qualifiche Marc Marquez primo davanti al fratello Alex, Bezzecchi terzo, Martin quarto e Bagnaia quinto sul circuito di Phillip Island. I fratelli Marquez hanno dominato le pre-qualifiche di Phillip Island, disputate su pista asciutta dopo che la pioggia aveva costretto alla cancellazione delle prove libere.

