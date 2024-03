Morto a soli 20 anni il famoso della Tv: era da poco diventato padre

Lutto nel mondo della tv: è morto a soli 20 anni il ragazzo che ha partecipato ad un noto programma televisivo. Il giovane era appena diventato padre e lascia la fidanzata e due figli piccoli. A raccontare la devastante tragedia è stata la madre Mary, che era con lui nel momento in cui è morto, lo scorso mercoledì 28 febbraio 2024. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, è successo dopo l’abbandono di Maddaloni

Leggi anche: Maschio o femmina? Gigi D’Alessio rivela il sesso del bebè in arrivo

Sean Garinger è morto a soli 20 anni: aveva partecipato a “16 and pregnant”

Sean Garinger aveva partecipato insieme alla fidanzata Selena Gutierreza a 16 and pregnant, il programma che racconta la gravidanza di protagoniste teenager. I due avevano preso parte alla sesta stagione dello show americano ed erano noti per le loro accese discussioni. Dopo il programma, nonostante la giovane età, avevano deciso di avere un’altra bambina, Esmi, come raccontato anche a Teen Mom. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Alfonso smaschera Perla in diretta: cosa c’è davvero tra lei e Alessio

Leggi anche: “Grande Fratello”, la terribile notizia per i Perletti: annuncio choc di Mirko

Com’è morto Sean Garinger

La notizia della morte di Sean ha sconvolto tutti: il ragazzo lascia la fidanzata Selena e le sue due figlie. La madre era con lui nel momento della tragedia. “Sean stava semplicemente sposando il mezzo (un ATV) da un parcheggio ad un altro quando, dopo essersi fermato, si è ribaltato. Il terreno ha ceduto a causa della pioggia e del fango e l’ATV lo ha schiacciato”, ha spiegato madre a The Sun. (Continua dopo le foto)

La donna ha provato a chiedere aiuto ma nessuno ha risposto. Mary si è accorta che il figlio non era più vivo. “Mi sono sdraiata accanto a lui fino all’arrivo dell’ambulanza. L’ATV gli ha schiacciato la testa. Una parte enorme del mio cuore è morta con mio figlio mercoledì, era il mio unico figlio” ha concluso.