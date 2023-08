La famosa attrice statunitense è morta lo scorso giovedì 24 agosto 2023. Aveva 67 anni. Era conosciuta soprattutto per aver recitato nella soap Il tempo della nostra vita. Ma non solo. Fu lei a ispirare lo sceneggiatore Paul Dini, suo vecchio compagno al college, nella creazione di Harley Quinn, noto personaggio della Dc Comics. Dini ideò il personaggio dopo aver visto l’attrice vestita da pagliaccio in una scena della soap, ambientata in un sogno. (Continua dopo le foto)

Arleen Sorkin è morta, addio all’attrice che ispirò Harley Quinn

L’attrice di soap opera è morta all’età di 67 anni. La donna aveva più problemi di salute, tra i quali la sclerosi multipla, e proprio a causa di ciò si era allontanata dal mondo dello spettacolo già nel 2004. Era sposata con Christopher Lloyd, famoso produttore e co-creatore di Modern Family, con il quale aveva avuto due figli, Eli e Owen, dal 1995. “Ricorderemo sempre la nostra cara Arleen per la sua immensa generosità di spirito. Talentuosa, sì, e anche tenace, come dimostra la sua tenace lotta decennale contro una terribile malattia. Ma soprattutto, era una presenza amorevole nella vita dei suoi due figli, Eli e Owen; di sua madre, Joyce; dei suoi fratelli, Robert e Arthur”, si legge nel comunicato che annuncia la morte dell’attrice. (Continua dopo le foto)

La carriera di Arleen Sorkin

Sorkin ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, lavorando come artista di cabaret negli anni ’70 e ’80 come membro del gruppo comico The High-Heeled Women, accanto a Mary Fulham, Tracey Berg e Cassandra Danz. Arleen Sorkin è diventata famosa per aver interpretato la stilista Calliope Jones nella soap opera Il tempo della nostra vita. La donna ha recitato nella soap dal 1984 al 1990, tornando a più riprese fino a 2010. La sua ultima apparizione risale al finale di Frasier, anche se il suo lavoro come doppiatrice è continuato fino al 2011. Fu lei a ispirare la creazione del personaggi di Harley Quinn. Arleen doppiò il personaggio a lei ispirato nella serie animata Batman dal 1992 al 1995.