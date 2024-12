Monza, Nesta esonerato: c’è già il nome del sostituto, contatti in corso

Nesta esonero per l’allenatore del Monza: i brianzoli sono ultimi in classifica con solo 10 punti in 17 giornate di Serie A. Le prossime partite contro Parma, Cagliari e Fiorentina rappresentano un momento cruciale per il Monza, impegnato nella lotta salvezza. Con soli 10 punti raccolti in 17 giornate e ultimo posto in classifica, la società brianzola stava valutando attentamente la posizione del tecnico Alessandro Nesta. Poco fa è arrivata la decisione.

Il Monza ha esonerato Nesta: il comunicato e il nome del possibile sostituto

“AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro.”. Questo lo scarno comunicato ufficiale con cui il Monza ha comunicato l’esonero del tecnico ex campione del mondo 2006 con l’Italia.

Il candidato principale per sostituire Nesta alla guida tecnica sembra essere Salvatore Bocchetti. L’ex difensore del Genoa e del Milan è già noto per la sua esperienza al Verona, dove ha co-gestito la squadra nella stagione 2022-2023, contribuendo alla salvezza con lo spareggio vinto contro lo Spezia.

Bocchetti era stato promosso allenatore della prima squadra gialloblu nell’ottobre 2022, inizialmente con una deroga UEFA Pro, ma il suo mandato come capo allenatore si era interrotto dopo un mese. Successivamente, ha lavorato al fianco di Marco Zaffaroni, con cui ha raggiunto l’obiettivo della salvezza. La sua capacità di intervenire in situazioni complicate e il suo profilo emergente lo rendono una scelta interessante per il Monza.

Le parole di Nesta dopo il ko contro la Juventus

Alessandro Nesta, in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro i bianconeri, ha mostrato fiducia nell’atteggiamento della squadra, nonostante gli errori commessi:

“A Lecce la sconfitta non mi è piaciuta, ma contro la Juventus l’atteggiamento è stato giusto. Se lo ripetiamo contro avversari alla nostra portata possiamo fare punti. Il 3-5-2 ci dà più equilibrio, ma dobbiamo evitare gol regalati come quelli presi contro la Juve. Serve maggiore solidità, che è il marchio di fabbrica di questa squadra.”

Il tecnico ha inoltre sottolineato le difficoltà legate alle numerose assenze e alla necessità di adattare i giocatori a ruoli diversi, come nel caso di Birindelli utilizzato come mezzala.

