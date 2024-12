Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni: Palladino con Gudmunsson e Kean, Runjaic con Lucca e Thauvin

Fiorentina-Udinese probabili formazioni del primo posticipo della diciassettesima di Serie A che si gioca oggi alle 18 al “Franchi”. La Viola, dopo il passo falso di Bologna, vuole riprendere la striscia positiva che le ha permesso di stazionare tra le prime 5 in classifica; i friulani cercano altrettanto riscatto, dopo il pesante ko interno con il Napoli.

Le scelte di Palladino

Archiviata la Conference League, la Fiorentina torna a concentrarsi sul campionato. Palladino punta sul 4-2-3-1, con De Gea pronto a riprendere il posto tra i pali. In difesa, l’assenza per squalifica di Dodo apre le porte a Kayode sulla destra, affiancato da Comuzzo, Ranieri e Gosens. A centrocampo, conferma per il duo Cataldi-Adli, mentre in attacco potrebbe rifiatare Beltran, lasciando spazio a Sottil a sinistra. Sulla destra Colpani è favorito su Ikoné, con Gudmundsson al centro della trequarti a supporto di Moise Kean.

Le scelte di Runjaic

L’Udinese, reduce dalla sconfitta di Coppa Italia contro l’Inter, ritrova un rinforzo prezioso: Sanchez, ufficialmente recuperato, anche se difficilmente partirà titolare. Restano in dubbio Lovric e Giannetti per problemi muscolari. Si profila la conferma del 3-5-2, con Sava in porta e una difesa composta da Kristensen, Bijol e Kabasele. Sulle fasce agiranno Ehizibue e Zemura, mentre la mediana sarà affidata a Atta, Karlstrom ed Ekkelenkamp. In attacco, fiducia alla coppia Thauvin-Lucca.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmunsson, Sottil; Kean.

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Kabasele; Ehizibuem, Atta, Karlstron, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca.

Leggi anche: