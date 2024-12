Inter-Como, le probabili formazioni: Inzaghi con la Thu-La in attacco, Fabregas con il “gallo” Belotti

Inter-Como probabili formazioni dell’ultimo posticipo della diciassettesima di serie A che si gioca oggi alle 20:45 a San Siro. I nerazzurri ricevono i lariani a caccia di punti per cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione: i campioni d’Italia dovranno confermare l’energia mostrata contro la Lazio per cercare di tenere il passo di Atalanta e Napoli in vetta alla classifica.

Siamo live da Appiano Gentile per la conferenza stampa di vigilia di #InterComo 📺#ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) December 22, 2024

Le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi deve fare i conti con un’emergenza difensiva che si allarga. Oltre agli infortunati Acerbi e Pavard, anche De Vrij dovrebbe essere indisponibile e Darmian non è al meglio. In porta ci sarà Sommer, con una linea arretrata che vedrà Bastoni adattarsi al ruolo di centrale, affiancato da Bisseck sul centrodestra e Carlos Augusto sul centrosinistra. Sulle fasce rientrano Dumfries e Dimarco. A centrocampo torna tra i convocati Barella, che potrebbe anche partire dall’inizio; in alternativa, spazio a Frattesi, accanto a Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco confermati dal primo minuto Lautaro Martinez e Thuram.

Le scelte di Fabregas

Mister Fabregas mantiene il riserbo sulla formazione, ma alcune scelte sembrano delinearsi. In porta, Reina è favorito su Audero. La difesa dovrebbe schierarsi con Barba e Van der Brempt sulle fasce, mentre al centro ci saranno Goldaniga e Kempf. In mediana Sergi Roberto sarà affiancato da Da Cunha, mentre sulla trequarti agiranno Nico Paz, Strefezza e Fadera. In attacco, fiducia ancora a Belotti, con Cutrone pronto a entrare a gara in corso.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Como (4-2-3-1): Reina; Barba, Goldaniga, Kempf, Van der Brempt; Sergi Roberto, Da Cuhna; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti.

