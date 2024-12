Juventus, Thiago Motta sorride: 3 punti (dopo più di un mese) contro un buon Monza

La Juventus di Thiago Motta si presenta a Monza per incontrare la squadra di Sandro Nesta. Per il mister bianconero il compito è di tornare alla vittoria in campionato dopo una serie di pareggi (l’ultimo quello interno con il Venezia) che hanno sollevato più di un malumore. I bianconeri sono ora piuttosto distanti dalla testa della classifica e i tifosi rumoreggiano. Il Mister dei brianzoli, invece, cerca punti fondamentali per raddrizzare un po’ una classifica davvero deludente, che vede i suoi uomini ultimi con 10 punti.

La Juventus torna finalmente a vincere in campionato, successo che mancava dal 9 novembre nel derby. Tre punti basilari con prestazione poco incisiva, appena sufficiente, discontinua e con alcuni sbandamenti difensivi inusuali. 2-1 al Monza: bene solo per la vittoria ritrovata.. pic.twitter.com/6yoBFWpxfv — FRANCO LEONETTI (@LeonettiFrank) December 22, 2024

Le squadre si affrontano a viso aperto, i 3 punti servirebbero a tutti . Ne viene fuori un primo tempo vivace, con molti ribaltamenti di fronte: iniziano in modo molto aggressivo i brianzoli, ma la prima vera occasione è per Nico Gonzalez che impegna Turati di testa. Lo squillo dà coraggio ai bianconeri che al 21′ passano con McKennie, che devia in rete da pochi passi un cross di Koopmeiners. Ma al 22′ i ragazzi di Nesta trovano il pari con un bel tiro di Birindelli su cross di Carboni.

A poco più di 5′, dal termine del primo tempo, però, i bianconeri vanno di nuovo in vantaggio con Nico Gonzalez, il cui ritorno sta portando grandi risultati: prima il pallonetto vincente contro il Cagliari in Coppa Italia, ora una bella deviazione sottomisura dopo una giocata di Locatelli. Il Monza si getta avanti rabbiosamente e crea un paio di situazioni interessanti, ma il primo tempo termina 1-2.

Nella seconda frazione le cose non cambiano di tanto. Le due squadre continuano a provarci, il Monza – ne va dato atto a Nesta – cerca sempre di uscire in palleggio e alterna tentativi costruiti dal basso e ripartenze. Sorprende il fatto che la Juventus, nonostante l’ingresso del più difensivo Thuram per Koopmeiners, offra troppo facilmente spazi agli avversari. Tanto che al 48′ Bianco impegna seriamente Di Gregorio.

Gli uomini di Motta fanno decisamente meglio quando attaccano, e riescono a creare altri pericoli prima con Yildiz e poi con il solito Nico Gonzalez. Poi la partita si fa più nervosa, Vlahovic protesta per un tocco in area ai suoi danni (ma il replay sembra dare ragione all’arbitro) mentre il Monza manovra bene fino ai 16 metri, ma vista anche l’assenza di Djuric paga la mancanza di peso in zona gol. Nonostante un serrate finale dei brianzoli, che però non cerano veri pericoli. Motta può tornare a sorridere: 1-3 e Juve che risale in classifica.

