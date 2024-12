Juventus, nuova idea per l’attacco: contatti con il Psg

La Juventus continua la sua ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo e, oltre al nome di Joshua Zirkzee, si fa largo l’ipotesi di un colpo in casa Paris Saint-Germain. Ci sarebbe infatti un giocatore in rotta con l’allenatore Luis Enrique, che lo considera poco nelle rotazioni, preferendogli spesso Gonzalo Ramos o soluzioni tattiche alternative come Lee Kang-in e Barcola.

Kolo Muani, acquistato dal Psg per 90 milioni di euro nell’estate del 2022, non ha trovato lo spazio desiderato a Parigi e sembra destinato a cambiare aria già nella finestra di mercato invernale. Il suo futuro in ogni caso non appare semplice da definire, soprattutto per via di alcune questioni economiche.

Attualmente l’attaccante percepisce un ingaggio di 7 milioni netti a stagione (circa 12,7 milioni lordi), cifra decisamente fuori portata per le casse bianconere, che stanno cercando di ridurre il monte stipendi. Inoltre, il Psg valuta il giocatore circa 40 milioni di euro, una cifra lontana dalla disponibilità della Juventus, che potrebbe muoversi soltanto con la formula del prestito, soluzione che i parigini dovranno ponderare attentamente.

Nonostante gli ostacoli economici, Kolo Muani rappresenterebbe un rinforzo ideale per la Juventus. La sua velocità, capacità di attaccare gli spazi e duttilità tattica lo rendono perfetto per il sistema di gioco che Thiago Motta starebbe progettando per il reparto avanzato.

Mentre si valutano le possibilità per l’attaccante del Psg, la Juventus tiene ancora d’occhio Joshua Zirkzee, già allenato da Thiago Motta ai tempi del Bologna e considerato una soluzione più accessibile sia sul piano economico che tecnico. La società torinese, guidata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, dovrà dunque decidere come muoversi in un mercato che si prospetta particolarmente complicato.

La priorità resta un attaccante in grado di garantire qualità e profondità alla rosa, ma senza gravare eccessivamente sulle finanze del club. Il futuro di Kolo Muani potrebbe decidersi nelle prossime settimane. Se il Psg dovesse aprire al prestito, la Juventus potrebbe inserirsi nella trattativa e cercare di regalare al suo attacco un rinforzo di alto livello, capace di fare la differenza nella seconda parte della stagione.

