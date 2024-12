Calciomercato, l’Inter mette gli occhi su Nico Paz: la chiave per arrivare al talento argentino del Como

Nico Paz, trequartista del Como, è uno dei giovani più promettenti della Serie A italiana, e l’Inter non ha mai nascosto il proprio interesse per il talento argentino. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la presenza di Javier Zanetti al Sinigaglia durante Como-Roma è stata un’occasione per visionarlo dal vivo, anche se le qualità del classe 2004 sono già ben note. Paz, in prestito al Como dal Real Madrid, sta impressionando per tecnica e visione di gioco, attirando l’attenzione dei top club italiani e internazionali.

L’Inter punta Nico Paz, ma sarà difficile convincere Il Real Madrid

Il Real Madrid, proprietario del cartellino, ha blindato Nico Paz con una clausola di recompra valida per tre anni, oltre a riservarsi il 50% su una futura rivendita. Tuttavia, se i Blancos dovessero temporeggiare, l’Inter potrebbe inserirsi con decisione. La strategia del club nerazzurro potrebbe includere l’inserimento di una contropartita tecnica.

Ad esempio Pio Esposito, giovane attaccante che si sta mettendo in luce con lo Spezia in Serie B, potrebbe fare al caso del Como che sta scontando parecchio l’assenza in rosa di finalizzatori forti. Attualmente secondo Transfermarkt il cartellino di Nico Paz vale 20 milioni: una cifra che potrebbe lievitare ancora e in fretta considerate le recenti prestazioni del “10” argentino.

Attenzione poi alla concorrenza. Sì, perché per Nico Paz a gennaio, secondo altre indiscrezioni di mercato, sarebbe pronto a muoversi anche il Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un’alternativa di qualità a Cristian Pulisic, l’unico vero trequartista nella rosa a disposizione di Fonseca. Sullo sfondo c’è anche il Napoli, anche se profili come quello dell’argentino potrebbero fare più fatica a trovare posto nello scacchiere tattico di Conte.

L’influenza di Lautaro Martinez

Un’altra carta a disposizione dell’Inter è rappresentata da Lautaro Martinez. L’attaccante e capitano dei nerazzurri, connazionale di Paz, potrebbe avere un ruolo decisivo nel convincere il giovane talento argentino ad abbracciare il progetto dei campioni d’Italia. La presenza di una figura di riferimento come Lautaro potrebbe essere determinante per rendere l’Inter una destinazione appetibile

Intanto, stasera l’Inter scenderà in campo per la 17ª giornata di Serie A, sfidando proprio il Como. Il match, in programma alle 20:45 a San Siro, rappresenta un’occasione per gli uomini di Simone Inzaghi di rispondere ai risultati delle altre big e consolidare la propria posizione in classifica.

