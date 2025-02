Monza-Hellas Verona, le probabili formazioni: Bocchetti fa debuttare subito Palacios

Monza-Hellas Verona probabili formazioni del match valido per la ventitreesima giornata della Serie A in programma oggi alle 15 allo U-Power Stadium. Sfida cruciale per entrambe le squadre, che vogliono allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica, in particolare i brianzoli attualmente ultimi in classifica.

Come arriva il Monza

Il Monza ha un solo obiettivo: battere il Verona per dare una svolta a un campionato fin qui complicato. Per farlo, il tecnico Bocchetti punterà sul collaudato 4-4-2. In difesa, davanti a Turati, possibile esordio del neoacquisto Palacios, che affiancherà Izzo. Sugli esterni difensivi, spazio a Pedro Pereira e Carboni. A centrocampo, Sensi e Urbanski agiranno in mediana, con Ciurria e Kyriakopoulos sulle fasce. In attacco, Petagna potrebbe far coppia con Caprari.

Come arriva il Verona

Per l’Hellas Verona di Paolo Zanetti, si tratta di un altro fondamentale scontro diretto per la salvezza. Il tecnico vicentino dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con Montipò tra i pali e una difesa a tre composta da Daniliuc, Coppola e Ghilardi. In mediana, spazio a Belahyane e Serdar, con Tchatchoua e Bradaric (in leggero vantaggio su Lazovic) sugli esterni. Sulla trequarti, Sarr e Suslov supporteranno Mosquera, chiamato a sostituire l’infortunato Tengstedt, che resterà fuori almeno un mese.

Le probabili formazioni

Monza (4-4-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, Palacios, Carboni; Ciurria, Sensi, Urbanski, Kyriakopoulos; Petagna, Caprari.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Bradaric; Sarr, Suslov; Mosquera.

