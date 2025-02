Calciomercato, il super-procuratore Mendes a Torino “tenta” la Juventus: il doppio colpo non è fantascienza

La Juventus continua a guardare in casa Paris Saint-Germain per rinforzare la rosa. Dopo l’arrivo di Randal Kolo Muani, già a segno nella sfida persa contro il Napoli al “Maradona”, i bianconeri potrebbero tentare un altro affondo in questi ultimi giorni di mercato. Per ora il condizionale resta d’obbligo, ma Giuntoli è al lavoro per regalare un ulteriore innesto a Thiago Motta.

Jorge #Mendes é atterrato pochi istanti fa a Torino ✈️ pic.twitter.com/4ficADOGSy — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) January 31, 2025

Mendes a Torino: suggestione Gonçalo Ramos

Ieri, il super-procuratore Jorge Mendes è stato avvistato a Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’agente portoghese avrebbe proposto alla Juventus Gonçalo Ramos per rinforzare l’attacco. Il classe 2001, attualmente in forza al PSG, ha collezionato 15 presenze stagionali, mettendo a segno sei gol e due assist sotto la guida di Luis Enrique. Resta da capire la formula, avendo il PSG qualche problema con i prestiti all’estero (slot completi salvo qualche cambiamento dell’ultim’ora) e considerato l’elevato costo del cartellino del portoghese (60 milioni).

Antonio Silva, un’alternativa per la difesa

Oltre a Ramos, Mendes avrebbe offerto ai bianconeri anche Antonio Silva, giovane difensore considerato un’alternativa a Danso, ma per il quale il Benfica chiede una cifra non inferiore ai 40 milioni per farlo partire. La Juventus, infatti, è ancora alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato e tiene viva anche la pista che porta a Lloyd Kelly del Newcastle. Con il mercato agli sgoccioli, la società bianconera valuta le ultime mosse per chiudere al meglio questa sessione invernale.

