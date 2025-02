Udinese-Venezia, le probabili formazioni: Di Francesco senza il partente Pohjanpalo, Runjaic con Lucca e Thauvin

Udinese-Venezia probabili formazioni del match valido per la ventitreesima giornata della Serie A che si gioca al “Friuli” oggi alle 15. Una partita delicata per entrambe le squadre il derby del Triveneto, chiamate a conquistare punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali: per il Venezia, ultimo in classifica, è vitale ottenere punti, altrettanto importante per l’Udinese, per non finire nella bagarre della corsa salvezza.

Come arriva l’Udinese

L’Udinese si prepara alla sfida contro il Venezia con qualche novitĂ importante in rosa. Mister Kosta Runjaic può contare sul rientro di Solet, che ha scontato la squalifica, e potrebbe recuperare anche Zarraga, fermo da fine 2024 a causa di un infortunio muscolare. Non ci sarĂ invece TourĂ©, ancora ai box per un problema al ginocchio.

Dal punto di vista tattico, i friulani dovrebbero confermare il consueto 3-5-2, con Sava tra i pali e una difesa composta da Kristensen, Bijol e Solet. Sulle fasce agiranno Zemura e Rui Modesto, mentre in mezzo al campo il principale candidato per la regia è Atta, affiancato da Lovric e Payero. In attacco spazio alla coppia Lucca-Thauvin, con l’obiettivo di dare maggiore incisivitĂ al reparto offensivo.

Come arriva il Venezia

Buone notizie in casa Venezia, dove la trattativa con il Palermo per Pohjanpalo sembra finalmente sbloccata. L’attaccante finlandese sarĂ convocato, ma con ogni probabilitĂ partirĂ dalla panchina. Di Francesco sembra intenzionato a confermare Gytkjaer dal primo minuto, affiancato da Oristanio nel reparto offensivo.

Anche in difesa non sono previsti grandi cambiamenti. Candè sarà titolare dopo il buon esordio contro il Verona e, insieme a Haps e Idzes, comporrà la linea difensiva davanti a Stankovic. Il neoacquisto Marcandalli dovrebbe partire dalla panchina, così come Schingtienne, ormai completamente recuperato. A centrocampo fiducia a Zerbin, confermato sulla destra, mentre Zampano potrebbe essere adattato a sinistra. Il trio centrale sarà composto da Doumbia, Nicolussi Caviglia e Busio, con Duncan che potrebbe ritrovare spazio tra i convocati.

Le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Lovric, Atta, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Haps, Candé, Idzes; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio, Gytkjaer.

