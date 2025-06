Mondiale per club: vola il Chelsea, tra Benfica e Boca Juniors succede di tutto (VIDEO)

Mondiale per Club, notte ad alta tensione all’Hard Rock Stadium di Miami, dove Boca Juniors e Benfica si sono affrontate per la fase a gironi. Una gara accesissima, condizionata da episodi controversi, ben quattro ammonizioni, tre espulsioni e un Var che ha deciso i momenti chiave. Alla fine è finita 2-2, un pareggio che complica i piani di entrambe e favorisce il Bayern Monaco nel gruppo.

‼️Contro il #Benfica il #Boca si illude: sul 2-0 dopo appena 27 minuti la squadra xeneize si lascia rimontare.



Termina 2-2 col #Benfica di Di Maria #MundialDeClubes2025 pic.twitter.com/z9lPtLuhfn — Calcio Argentino  (@CalcioArg) June 17, 2025

Designato per dirigere la sfida, César Ramos, 41 anni, internazionale dal 2014, non è nuovo a palcoscenici prestigiosi: ha arbitrato Mondiali e finali Fifa. In Florida, coadiuvato dagli assistenti Alberto Morín e Marco Bisguerra con IV uomo Iván Barton (El Salvador), il messicano ha avuto il suo bel da fare per tenere sotto controllo i nervi di due squadre mai dome. (continua dopo la foto)

Il primo episodio importante arriva al 44′: Ramos viene richiamato all’on field review dal Var per un colpo di Palacios su Otamendi in area. Rigore per il Benfica e trasformazione perfetta di Di Maria. Non finisce qui: Herrera protesta furiosamente e si prende un rosso diretto. Nella ripresa fioccano i cartellini: ammoniti Nunez al 66′ e Carreras al 68′ per un fallo su Zenon.

Al 70′ la follia di Belotti: appena entrato, colpisce alto Costa con la gamba tesa. Ramos prima estrae il giallo, poi il Var lo richiama: rosso diretto per l’ex attaccante del Torino. Al 77′ scintille nell’area del Boca: il Benfica reclama un altro penalty per un contatto su Pavlidis, ma stavolta il Var tace.

Pavlidis si becca comunque il giallo all’83′ per proteste veementi e Costa completa la sfilata di cartellini all’86′. All’89′, infine, rosso anche per Figal, colpevole di un fallo durissimo su Florentino. Finisce sul 2-2 una gara incandescente.

Intanto, nella gara inaugurale del gruppo D, il Chelsea di Maresca non si è fatto pregare: 2-0 netto sul Los Angeles Fc, grazie a una prestazione solida e senza sbavature. A sbloccare l’incontro ci ha pensato Neto al 34′, mentre nella ripresa il Los Angeles ha tentato il tutto per tutto inserendo anche Giroud, ma Enzo Fernandez ha chiuso i giochi all’80′, ben servito dal nuovo acquisto Delap, subito decisivo con un assist.

Per i Blues un esordio positivo: primo posto nel girone e morale alto verso gli ottavi, in attesa di verificare come reagiranno ora Boca e Benfica dopo una battaglia tanto spettacolare quanto rovente.

