Mondiale per Club, Tudor prepara la Juventus per la prima sfida: le scelte del Mister

La Juventus è pronta a inaugurare la sua avventura al Mondiale per Club, con l’esordio fissato nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno, trasmesso in co-esclusiva sui canali Mediaset. Igor Tudor ha già tracciato le linee guida: confermare gran parte della formazione che ha strappato l’accesso alla prossima Champions League nell’ultima giornata di campionato a Venezia.

La squadra, attualmente blindata nel centro sportivo di White Sulphur Springs (West Virginia), si allena lontana da occhi indiscreti. L’assetto sarà il consueto 3-4-2-1, marchio di fabbrica del tecnico croato. Tra i pali ci sarà ancora Di Gregorio, mentre in difesa tornano volti noti: Kalulu e Federico Gatti sono di nuovo arruolabili.

A completare il terzetto difensivo ci sarà con ogni probabilità Daniele Rugani, rientrato dal prestito all’Ajax: una pedina preziosa, considerando le assenze di Bremer, Cabal e l’addio di Renato Veiga. Bremer, reduce dalla rottura del crociato, ha ricominciato a muoversi con il gruppo ma il rientro è fissato per l’inizio della prossima stagione.

Il reparto di mezzo presenterà qualche dubbio in più: Manuel Locatelli si è allenato solo parzialmente e resta in forte dubbio contro l’Al Ain. In mediana, l’unico sicuro del posto è Khéphren Thuram, ormai colonna del centrocampo. Sulle fasce, Andrea Cambiaso blindato a sinistra, mentre a destra è aperto il ballottaggio tra Nico Gonzalez e Thimoty Weah. (continua dopo la foto)

L’attacco vedrà ancora una volta Kenan Yldiz a supporto della punta: Tudor punta forte sul talento turco, classe 2005, per il definitivo salto di qualità. Davanti, la maglia da centravanti è nelle mani di Kolo Muani, ora in vantaggio su Vlahovic dopo un finale di stagione in crescendo.

Tudor, che ha spinto per la sua conferma per questo torneo, non esclude di tenerlo anche nella rosa del prossimo anno, se si troverà un accordo con il PSG. L’ultima casella offensiva è contesa tra Koopmeiners, Conceiçao e la tentazione della doppia punta, con Vlahovic insieme a Kolo Muani per un attacco pesante.

Washington sarà teatro di un debutto carico di attese: la Juventus punta a iniziare col piede giusto il suo Mondiale per Club, con Tudor deciso a dare continuità a un gruppo che ha chiuso la stagione di Serie A centrando l’obiettivo Champions League.

