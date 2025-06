Juventus e Milan, intrecci caldi di mercato: da Vlahovic a Tomori, tutti i nomi sul tavolo

L’asse di mercato fra Juventus e Milan resta rovente. Archiviato il riscatto di Pierre Kalulu, le due società continuano a guardarsi in casa, pronte a intavolare nuove operazioni. A spingere in questa direzione c’è Massimiliano Allegri, oggi tecnico rossonero ed ex-bianconero, che ha idee chiare sui rinforzi da chiedere. Ma anche da parte juventina c’è interesse per giocatori del Milan.

Andrea Cambiaso ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport 🗣️



Sulla domanda se è stato cercato dal Milan, il calciatore azzurro evita la risposta in maniera criptica e conferma semplicemente che si trova bene a Torino 🤔👀#Cambiaso #Juventus #SpazioJ pic.twitter.com/QXeJiyxdG0 — SpazioJ (@Spazio_J) June 16, 2025

Allegri ha indicato Dusan Vlahovic come priorità in attacco. Il serbo, a Torino, non è più considerato incedibile: l’ingaggio pesante e la necessità di non generare minusvalenze spingono la Juventus a valutare offerte concrete. Il Milan, alla ricerca di un numero 9 di livello assoluto, valuta il da farsi e tiene aperto il dialogo con i bianconeri.

La difesa della Juventus sarà messa alla prova dal Mondiale per Club, nell’attesa di riavere a pieno regime i due infortunati di lungo termine Bremer e Cabal. Nonostante l’arrivo definitivo di Kalulu, resta viva la pista che porta a Fikayo Tomori, già sondato lo scorso gennaio e sempre apprezzato per velocità e fisicità.

Per i rossoneri, non si parla solo di attacco: a intrigare il Milan è anche Andrea Cambiaso. L’esterno bianconero piace da tempo per la sua duttilità: può coprire sia la fascia sinistra che la destra, aspetto cruciale visto la rottura ormai totale con Theo Hernandez e i dubbi sulla corsia opposta.

Capitolo portieri: Allegri spinge per elementi esperti e affidabili. E in questa logica rientra Mattia Perin, pronto a lasciare la Juventus. Il portiere non esclude un approdo a Milano, dove potrebbe fare da secondo a Maignan o puntare al posto da titolare se il francese dovesse salutare.

L’asse Juventus-Milan promette dunque nuove sorprese: i nomi in ballo non mancano e i contatti tra le parti si fanno sempre più fitti. L’estate rossonera e bianconera è appena iniziata.

