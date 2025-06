Home | Inter irritata per il caso Calhanoglu: prezzo fissato, i nomi per sostituirlo

Il Galatasaray torna alla carica per Hakan Calhanoglu e fa irritare l’Inter, già infastidita da una telenovela di mercato che si è sviluppata su binari già visti e di certo non apprezzati. L’agente del regista turco, Gordon Stipic, è stato avvistato a Istanbul, nonostante le solite smentite di facciata, per ascoltare l’offerta del club allenato dall’ex interista Okan Buruk.

GdS – Inter irritata per la telenovela #Calhanoglu-Galatasaray, il giocatore non ha manifestato la voglia di andar via, l’Inter chiede 40 mln.



CdS – Il Gala seduce Calhanoglu, incontro con l’agente in Turchia, l’#Inter non scende dalla valutazione di 40-45 mln, a meno di… pic.twitter.com/dAAGAnnfac — Amala (@AmalaTV_) June 16, 2025

Secondo la Gazzetta dello Sport, la proposta sarebbe di 10 milioni netti a stagione per il giocatore, ma senza conferme ufficiali. Una cifra importante che potrebbe sicuramente far vacillare il regista, ma che dovrà essere accompagnata da un’offerta alla società nerazzurra altrettanto importante. Altrimenti Marotta chiuderà le porte all’eventuale cessione. (continua dopo la foto)

A spingere per un ritorno in patria c’è anche la famiglia: il padre di Calhanoglu, Huseyin, ha scritto sui social “Spero che un giorno verrai al Galatasaray“, mentre il giornalista turco Serhat Akın, vicino al giocatore, ha riferito di un messaggio diretto: “Hakan mi ha scritto dicendo: ‘Siamo in trattativa con il Galatasaray. Loro vogliono me e io voglio loro’”.

L’Inter, però, non intende farsi trovare impreparata. Pur considerando Calhanoglu centrale nel progetto, a 31 anni e con un contratto fino al 2027, il club valuta la cessione solo a fronte di 40 milioni di euro. Al momento, dal Galatasaray filtra l’intenzione di fermarsi a 25, con un divario ancora marcato tra domanda e offerta.

Il club di Milano non ha ricevuto proposte ufficiali, ma segue con attenzione la situazione. Non gradita la strategia di Stipic, considerata poco limpida: il sospetto è che l’agente si muova in questo modo per non far esporre direttamente il giocatore. La dirigenza ha chiesto spiegazioni a Calhanoglu, che non ha manifestato la volontà di lasciare Milano. (continua dopo la foto)

Con Asllani in uscita, un’eventuale cessione di Calhanoglu costringerebbe l’Inter a intervenire in modo massiccio sul centrocampo. Piacciono profili come Bernabé, Keita, già allenati da Chivu a Parma, oltre a Rovella, Ederson e Ricci. Idee che restano sullo sfondo ma potrebbero trasformarsi in obiettivi concreti se dal Galatasaray arrivasse un’offerta davvero irrinunciabile.

Per ora, però, la sensazione è che si continui a parlare più del dovuto. E in viale della Liberazione il clima non è dei più sereni: la posizione resta chiara, servono i 40 milioni o si resta così. Se invece arrivasse una cifra importante, può essere che fra i giocatori individuati per prendere il posto di Calha si aggiungano nomi importanti. Come Stiller dello Stoccarda, che piace moltissimo.

