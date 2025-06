Il Napoli vuole mettere le ali: tutti i nomi che interessano a Conte

Il Napoli riparte con un obiettivo: ottenere più gol dagli esterni. Dopo un campionato trionfale ma orfano di Kvaratskhelia da gennaio, la società vuole rinforzare le corsie laterali per garantire a Conte nuove soluzioni offensive e maggiore imprevedibilità. Il ds Manna sta scandagliando il mercato alla ricerca di un’ala completa, capace di coprire tutta la fascia e con un istinto spiccato per la porta.

Tra i nomi caldi c’è Dan Ndoye, 24 anni, già seguito a gennaio e ora più vicino grazie alla disponibilità del Bologna a trattare, pur partendo da una valutazione alta. Piace la sua duttilità: corre su tutta la fascia e non si limita a fare l’esterno d’attacco. Gli 8 gol in Serie A testimoniano una maturazione che lo rende un prospetto interessante.

L’altra pista conduce a Federico Chiesa, 27 anni, in uscita dal Liverpool dopo mesi difficili in Premier League. Conte lo stima da sempre: sa fare l’esterno offensivo senza perdere la voglia di rincorrere l’avversario e aiutare la squadra. Il Napoli si è limitato per ora a chiedere informazioni, ma la porta è aperta: Chiesa gradirebbe tornare in Serie A.

Il sogno proibito si chiama invece Ademola Lookman. Con lui, l’attacco azzurro diventerebbe da lunapark: immaginate Lukaku, McTominay, De Bruyne e Lookman insieme. L’Atalanta, però, non fa sconti: chiede 60-70 milioni, troppi per quanto è disposto a offrire il Napoli, che continua comunque a tenere in considerazione il giocatore nel caso dovesse aprirsi qualche spiraglio.

Infine, il ds Manna tiene aperto anche un canale con l’Olanda: piace Noa Lang, 25 anni, in uscita dal Psv e seguito pure dal Marsiglia. Ala versatile, dribbling facile e gol nel sangue, Lang incarna alla perfezione l’identikit tracciato dalla dirigenza. È un nome da monitorare mentre il Napoli raccoglie dati e prepara la nuova stagione con l’obiettivo di offrire a Conte le ali per volare.

