Il Napoli fa sul serio: dopo De Bruyne pronto un colpo da 50 milioni dalla Serie A

Il Napoli guarda avanti, e lo fa con decisione. Dopo una stagione straordinaria, conclusasi con la vittoria dello scudetto, Aurelio De Laurentiis vuole imprimere continuità al progetto. Nei giorni scorsi sono stati annunciati due colpi per la prossima stagione: Marianucci e De Bruyne. Il presidente però fa sul serio e per l’attacco ha pronto un colpo da 50 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, per l’attacco si punta Lookman

Lookman è molto più di un’idea. È un obiettivo concreto, un calciatore che rappresenta perfettamente la nuova filosofia del Napoli: talento, velocità, incisività sotto porta e spirito europeo. Il nigeriano ha chiuso una stagione da protagonista.

L’Atalanta però non fa sconti. La valutazione parte da 60 milioni di euro, una cifra importante ma non fuori portata per il club partenopeo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sensazione è che si possa chiudere intorno ai 50 milioni, una somma che De Laurentiis sarebbe disposto a investire per dare una scossa al progetto tecnico. In vista della prossima Champions League servono certezze davanti e Lookman ha dimostrato di esserlo.

Il sacrificio necessario per cambiare volto al Napoli

L’operazione non sarebbe indolore, anche a livello di bilancio. Ma il presidente azzurro sa che per dare continuità al club serve un investimento forte, simbolico, in grado di restituire entusiasmo alla piazza e credibilità al progetto. Sacrificare parte del tesoretto accumulato dalle plusvalenze recenti per un giocatore già pronto, già decisivo, è una scelta di rottura col passato e di coraggio. Esattamente quello che serviva.

L’eventuale arrivo di Ademola Lookman cambierebbe profondamente l’identità offensiva del Napoli. Il nigeriano è un esterno offensivo moderno, capace di giocare su entrambe le fasce ma devastante a sinistra, dove ama rientrare sul destro. Tecnico, esplosivo, letale in campo aperto, darebbe profondità e imprevedibilità a un reparto che lo scorso anno, pur vincendo lo scudetto, ha sofferto moltissimo la mancanza di incisività dei suoi attaccanti.

