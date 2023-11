Home » Milan, Pioli studia due formazioni per Fiorentina e Borussia Dortmund

In vista dei prossimi cruciali impegni contro Fiorentina (in campionato) e Borussia Dortmund (in Champions League), il tecnico del Milan Stefano Pioli sta studiando due formazioni con alcune differenze tra loro. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Stefano Pioli dà alcune indicazioni a Reijnders(Photo by GABRIEL BOUYS / AFP) (Photo by GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images)

Il Milan si prepara ad affrontare la Fiorentina e il Borussia Dortmund dopo la pausa internazionale, e queste due partite sono di vitale importanza per i rossoneri. Stefano Pioli ha già delineato due diverse formazioni titolari in vista di questi incontri, considerando i cambiamenti necessari a causa dell’infortunio di Rafael Leao e della squalifica di Olivier Giroud. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pioli intende puntare sull’esperienza soprattutto nella sfida contro il Dortmund.

Il Milan contro la Fiorentina

Tornando al campionato dopo la sosta internazionale, il Milan ospiterà la Fiorentina a San Siro in una partita cruciale valida per la tredicesima giornata di Serie A. Nel reparto difensivo, Pioli sembra contare sulla difesa titolare, fatta eccezione per l’inclusione di Florenzi al posto di Calabria, mentre a centrocampo potrebbe confermare il trio Musah, Reijnders e Loftus-Cheek, che si è distinto nella partita di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Con le assenze di Leao e Giroud, Pioli sembra propendere per Chukwueze sulla destra e Pulisic sulla sinistra, con Okafor confermato come punta mobile. Si spera che l’infortunio di Tomori non sia serio, e l’undici probabile del Milan contro la Fiorentina potrebbe essere il seguente: Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor.

Il Milan contro il Borussia Dortmund

A breve distanza dall’incontro con la Fiorentina, il Milan si troverà di fronte a un altro impegno di enorme importanza. Il prossimo martedì, 28 novembre, il Borussia Dortmund farà visita a San Siro per il quinto turno del girone di Champions League. In questa sfida europea, sembra che Pioli stia considerando alcune modifiche alla formazione.

In difesa è probabile il rientro di Calabria sulla corsia destra, dopo l’assenza nell’ultima partita per motivi fisici. A centrocampo, Krunic potrebbe affiancare Reijnders, mentre dietro a Loftus-Cheek potrebbe essere schierato come trequartista. Questo potrebbe comportare il piazzamento di Musah in panchina.

Per quanto riguarda l’attacco, Giroud dovrebbe mantenere il ruolo di punta centrale, con Pulisic e uno tra Leao e Okafor a supporto. C’è l’auspicio che Leao sia disponibile per il rientro proprio in questa importante sfida europea.

L’undici probabile del Milan contro il Borussia Dortmund potrebbe quindi configurarsi nel seguente modo: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor (Leao); Giroud.