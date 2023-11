GP Las Vegas: pole position per Leclerc

Charles Leclerc ha ottenuto la 23esima pole position della sua vita, la quinta di questo 2023 che però non gli ha ancora regalato una vittoria il giorno della gara. Il monegasco al termine del Q3 ha battuto il suo compagno di squadra Carlos Sainz, che però per via del discusso arretramento in griglia partirà solo dalla 12esima casella domani. Per Leclerc questa è anche l’ottava pole ottenuta su un tracciato cittadino dopo le tre di Baku e le due di Monaco e Singapore. Si può dire che sia un ‘esperto’.

Terzo, ma distanziato, Max Verstappen, che ha concluso la sessione quasi quattro decimi dietro al #16 di Maranello. L’orange però salirà in prima fila, lasciando la seconda all’inusuale coppia Mercedes-Alpine, composta da George Russell e Pierre Gasly. La vera e propria sorpresa però è data dalle due Williams, che partiranno in terza fila, in quinta e sesta posizione, con Alex Albon e Logan Sargeant. Quarta fila invece per altri due motorizzati Ferrari: Valtteri Bottas, con l’Alfa Romeo, e Kevin Magnussen, con la Haas. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leclerc e Sainz si confrontano sulle strategie Ferrari per il GP del Canada (Photo by Kym Illman/Getty Images)

Q2 fatale per Hamilton e Perez

Nona piazza per Fernando Alonso, con la migliore delle Aston Martin. I colpi di scena però, in perfetta armonia con una città imprevedibile come Las Vegas, non sono mancati fin dal Q1. Le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri infatti non hanno superato il primo taglio, mentre il Q2 è stato fatale – sportivamente parlando – per Lewis Hamilton e Sergio Perez, rispettivamente decimo e undicesimo (grazie alla retrocessione di Sainz) in griglia, lontanissimi dai rispettivi compagni di squadra.