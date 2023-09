Charles Leclerc, pilota della Ferrari, ha parlato del suo quarto posto nelle qualifiche del GP del Giappone, svolte sabato 23 settembre sul tracciato di Suzuka. Il monegasco, che partirà dalla seconda fila accanto a Oscar Piastri, ha riconosciuto di aver dato il massimo ma di non essere riuscito a sfidare Max Verstappen, che ha ottenuto la pole position per soli 48 millesimi.

Leggi anche: Formula 1, Gp Monza: vince Verstappen, Sainz 3° e Leclerc 4°

Leggi anche: Sainz fa trionfare la Ferrari a Singapore: Leclerc quarto

Leclerc ha dichiarato: “Sono soddisfatto del mio giro in Q3, ho fatto tutto quello che volevo e sono arrivato molto vicino a Max, ma non è bastato. Non ci aspettavamo di essere così competitivi, è stata una bella sorpresa. Ringrazio tutti i ragazzi in fabbrica che hanno lavorato tanto per portare il pacchetto in anticipo rispetto ai programmi. Questo ci ha aiutato ad avere le buone prestazioni viste oggi”. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

BARCELONA, SPAIN – JUNE 04: Charles Leclerc of Monaco and Ferrari waves to fans from the grid prior to the F1 Grand Prix of Spain at Circuit de Barcelona-Catalunya on June 04, 2023 in Barcelona, Spain. (Photo by Peter Fox/Getty Images)

Leclerc ha aggiunto che la Ferrari ha ancora margini di miglioramento nel settore 1, dove ha perso tempo rispetto alle Red Bull e alle McLaren. Ha anche lodato il suo compagno di squadra Carlos Sainz, che partirà sesto dopo aver avuto dei problemi con il traffico in Q2. Ha infine detto che la gara sarà difficile, ma che proverà a mettere in difficoltà Verstappen e a difendersi dalle McLaren.

Ferrari e McLaren vicine

“Siamo tutti molto vicini, oggi dovevamo fare tutto bene e ci siamo riusciti. Il passo gara sembrava buono anche a Montreal, ma dobbiamo lavorare sulla costanza. Red Bull per ora è sempre stata più veloce il giorno della gara, ma se potremo metterli in difficoltà lo faremo e saremo contenti. Sarà comunque difficile fare sorpassi in pista, però con la strategia tutto è possibile”.