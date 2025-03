Milan, mistero sul futuro di Leao: spunta una pista inglese, ma quanto valgono oggi i “gioielli” rossoneri?

Il Milan si prepara a una possibile rivoluzione in estate, con due dei suoi giocatori più rappresentativi, Rafael Leao e Theo Hernandez, che potrebbero lasciare il club. Se il Barcellona resta la principale pretendente per Leao, nelle ultime ore si è fatta strada una nuova pista proveniente dalla Premier League: il Liverpool.

📌 Bersagli a San Siro, #TheoHernandez e #Leao verso la panchina a Lecce e poi addio al #Milan in estate. La frattura con il francese è definitiva, certificata anche dalla freddezza e dai fischi dei suoi tifosi mentre per il numero 10 l'ipotesi di una cessione a luglio si fa… pic.twitter.com/fr4NuJGIwB — Giovanni Capuano (@capuanogio) March 4, 2025

Il futuro di Rafael Leao appare sempre più lontano da Milano. Nonostante la clausola rescissoria da 175 milioni di euro che scatterà a fine stagione, il club rossonero sarebbe disposto a trattare una cessione attorno ai 100 milioni. Il Barcellona è in prima fila, ma dall’Inghilterra arriva l’interesse concreto del Liverpool, che potrebbe tentare di inserirsi nella corsa all’attaccante portoghese.

Resta da vedere se, dopo una stagione così deludente, i club interessati siano davvero disposti a spendere una cifra così alta, in relazione anche a quanto si vede sul mercato attuale, per garantirsi le giocate dell’attaccante portoghese. Secondo molti commentatori, un prezzo più credibile sarebbe intorno ai 50/70 milioni. Ma questo dipenderà da molti fattori.

La Premier League rappresenterebbe un’opzione affascinante per Leao, sia dal punto di vista economico che tecnico. Il Liverpool potrebbe garantirgli un ingaggio superiore rispetto a quello percepito al Milan, oltre a una maggiore visibilità internazionale. Per il club rossonero, una cessione intorno ai 90/100 milioni rappresenterebbe un’importante boccata d’ossigeno e la possibilità di reinvestire sul mercato.

Milan, non solo Leao: i “gioielli rossoneri” che potrebbero partire

Intanto, anche il futuro di Theo Hernandez sembra segnato. Dopo mesi di trattative per il rinnovo, la distanza tra le parti non si è colmata. Il tentativo concreto del Como nell’ultima finestra di mercato ha evidenziato come la fiducia del Milan nei confronti del terzino francese sia ai minimi storici, complice un rendimento in calo e alcuni atteggiamenti poco apprezzati dalla dirigenza.

In passato, il Milan valutava Theo tra gli 80 e i 90 milioni di euro, ma oggi il club è pronto a rivedere al ribasso le proprie richieste. Per evitare di perderlo a zero nel 2026, i rossoneri potrebbero accettare una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro, molto inferiore rispetto alle valutazioni precedenti.

E anche Mike Maignan, non più sicuro di restare, sconterebbe un netto calo della sua valutazione. Se il Milan valutava il portiere francese intorno ai 70 milioni, oggi difficilmente riuscirebbe a incassarne più della metà. Insomma, la stagione disastrosa del club sta avendo effetti anche sul valore dei suoi “gioielli”.

Leggi anche: