Inter, quanto valgono i quarti di Champions? La “pioggia di milioni” che può cambiare tutto

Con il passaggio diretto agli ottavi di finale della Champions League, l’Inter ha già messo a segno un’importante cifra di ricavi, che supera gli 87 milioni di euro. Questi introiti derivano da sette voci principali, escludendo i ricavi provenienti dal botteghino, e sono il risultato di un cammino importante nella fase a girone unico.

L’importo di 87 milioni di euro complessivi è suddiviso tra varie voci. In primo luogo, la sola partecipazione alla competizione ha garantito all’Inter circa 18,62 milioni di euro, grazie alla vittoria dello scudetto nella scorsa stagione che ha consentito l’ingresso diretto nella fase a gironi.

Un altro contributo significativo proviene dalla posizione in classifica nel girone di qualificazione: con il quarto posto, l’Inter ha incassato 9,7 milioni di euro. A questi si aggiungono i ricavi legati ai risultati sportivi: con sei vittorie e un pareggio in otto partite, il bonus per i risultati ottenuti ammonta a 13,3 milioni di euro. Inoltre, l’accesso agli ottavi di finale ha portato un bonus aggiuntivo di 11 milioni di euro.

A completare il quadro ci sono due voci legate al mercato dei diritti TV. La quota europea, che dipende dal ranking Uefa e dal peso dei singoli mercati nazionali, ha contribuito con 24,02 milioni di euro, mentre la quota non europea, legata al ranking storico e decennale, ha aggiunto altri 7,36 milioni.

Inter, i quarti di finale valgono più di 100 milioni

Ora, l’Inter si prepara per il doppio confronto contro il Feyenoord agli ottavi di finale, che rappresenta l’occasione per ulteriori guadagni. Se la squadra di Simone Inzaghi dovesse superare il turno, guadagnerebbe un altro bonus da 12,5 milioni di euro, in crescita rispetto ai 10,6 milioni ottenuti nella passata stagione. Con questo, i ricavi totali salirebbero oltre i 98 milioni di euro.

Considerando anche l’incasso previsto per la partita aggiuntiva a San Siro, il club milanese potrebbe superare i 100 milioni di euro complessivi, una cifra che rappresenterebbe un risultato straordinario per la stagione 2024/25.

Se l’Inter dovesse continuare il suo cammino in Champions, non solo avrebbe la possibilità di incrementare ulteriormente i ricavi, ma consoliderebbe la sua posizione tra i club con i maggiori introiti derivanti dalla competizione europea. E potrebbe investire con più forza sul mercato estivo.

In ogni caso, il raggiungimento degli ottavi di finale e il potenziale sorpasso della soglia dei 100 milioni sono segnali di un’annata frutto dei risultati ottenuti in campo e dell’ottima gestione economica del club. La Champions League è un’opportunità non solo sportiva, ma anche finanziaria per l’Inter, che potrebbe vedere crescere ulteriormente le proprie risorse economiche in caso di ulteriori successi.

