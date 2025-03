Champions League, Inter a Rotterdam a caccia dei quarti: il quadro completo

Champions League, l’Inter va a Rotterdam a caccia dei quarti. Questa sera si completa il quadro delle gare di andata degli ottavi di finale. Dopo la vittoria del Real Madrid nel derby contro l’Atlético e la clamorosa goleada dell’Arsenal in casa del PSV (7-1), tocca alla squadra di Simone Inzaghi affrontare il Feyenoord di Robin van Persie.

𝐈𝐧𝐳𝐚𝐠𝐡𝐢: “𝐈𝐥 𝐅𝐞𝐲𝐞𝐧𝐨𝐨𝐫𝐝 𝐞̀ 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀‼️”



Alla vigilia del match di andata degli ottavi di #ChampionsLeague tra Feyenoord e #Inter , Simone #Inzaghi ha presentato così la sfida🎙️⚫️🔵



I nerazzurri, unici rappresentanti italiani rimasti nella competizione, sono chiamati a un match delicato in trasferta, fondamentale non solo per il cammino europeo ma anche per il ranking Uefa. L’Inter arriva a Rotterdam con una formazione rimaneggiata a causa di numerose assenze sugli esterni. Dimarco, Carlos Augusto, Darmian e Zalewski sono indisponibili, e Simone Inzaghi valuta soluzioni alternative.

In porta confermato Martinez, mentre la difesa sarà composta da Pavard, de Vrij e Acerbi. Dumfries agirà sulla fascia destra, mentre Bastoni potrebbe essere adattato come quinto di centrocampo a sinistra. Novità anche in mezzo al campo, con Asllani e Zielinski titolari al posto di Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco la coppia Lautaro-Thuram guiderà l’assalto nerazzurro.

Il Feyenoord ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà le squadre italiane, eliminando il Milan nei play-off. Ora gli uomini di van Persie puntano a un’altra impresa. Anche la squadra olandese, però, è in piena emergenza. Il tecnico potrà contare sul rientro di Moder a centrocampo, ma potrebbe essere costretto a schierare ancora Bueno come mezzala.

Champions League, Inter a Rotterdam in piena emergenza

In attacco Ueda partirà dalla panchina per subentrare a Carranza, mentre Paixao e Moussa saranno le principali minacce per la difesa interista. Il Feyenoord ha anche ottenuto il rinvio della prossima partita di Eredivisie, garantendosi più tempo per preparare il ritorno.

Oltre alla sfida di Rotterdam, la serata di Champions offre altri incontri di grande interesse. Ad Anfield, il Liverpool ospita il Paris Saint-Germain in un match tra due formazioni che dominano i rispettivi campionati e non si risparmieranno.

In Germania, invece, va in scena il derby tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, che oltre a contendersi il titolo in Bundesliga si giocano anche l’accesso ai quarti di finale. Infine, Benfica e Barcellona si ritrovano faccia a faccia dopo il pirotecnico 5-4 in favore dei catalani nel match del girone di gennaio. Una serata di grande calcio europeo, con l’Inter chiamata a una prova di forza per continuare a inseguire il sogno Champions.

