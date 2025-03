Home | Inter, emergenza Champions League: l’idea di Inzaghi per gli esterni

L’Inter si prepara all’andata degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord con un problema da risolvere: l’emergenza sulle fasce. L’infortunio di Federico Dimarco, uscito acciaccato dal pareggio contro il Napoli, ha complicato i piani di Simone Inzaghi, che ora valuta una soluzione inedita per mantenere il suo 3-5-2 senza stravolgimenti tattici.

Inzaghi sta pensando di adattare Alessandro Bastoni nel ruolo di esterno sinistro a tutta fascia, per ovviare all’assenza di Dimarco senza modificare l’assetto della squadra. Nessun cambio di fascia per Denzel Dumfries, che resterà sul lato destro, mentre in difesa dovrebbe rientrare Benjamin Pavard accanto a Stefan De Vrij e Francesco Acerbi nei tre centrali.

Con questa soluzione, l’unica alternativa difensiva in panchina sarebbe il giovane Yann Bisseck. Nonostante l’idea Bastoni sembri la più concreta, restano in piedi altre ipotesi: una virata verso il 4-4-2, o lo spostamento di Dumfries a sinistra con Pavard avanzato a destra.

Inter, la trasferta di Rotterdam ora è un’insidia

A quanto pare, però, il tecnico nerazzurro avrebbe già deciso di puntare sul difensore azzurro come soluzione d’emergenza. Maggiori dettagli arriveranno nella conferenza stampa serale, dove si farà anche il punto sulle condizioni di Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista turco, colpito al ginocchio contro il Napoli, si allenerà oggi con i compagni, ma la sua presenza resta in dubbio. La rifinitura pre-gara sarà decisiva. La trasferta di Rotterdam si è complicata a causa dell’emergenza, e qualcuno ricorda le discussioni su un mercato di Gennaio che avrebbe potuto portare qualche rinforzo in più. Ma ormai è tardi per i rimpianti.

