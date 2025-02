Pronostico Champions League: le quote dall’Inter al Real

Nel panorama calcistico europeo, la Champions League continua a essere il palcoscenico dove le migliori squadre del continente si confrontano per il titolo più ambito. Tuttavia, le formazioni italiane hanno subito una battuta d’arresto, con solo l’Inter rimasta a rappresentare il tricolore. Le previsioni dei bookmaker non sono favorevoli, ma il calcio ha sempre riservato sorprese.

Inter: un’impresa storica in un contesto sfavorevole

L’eliminazione di Atalanta, Milan e Juventus ha lasciato l’Inter come unica superstite italiana nella Champions League. I nerazzurri, ultimi a trionfare nel prestigioso torneo nel 2010, sono considerati outsider, con una quota di 12 volte la posta per il loro successo finale. Le sfide che attendono la squadra di Lautaro Martínez e compagni sono tutt’altro che semplici, ma la determinazione di riscattare la finale persa due anni fa è forte.

Real Madrid : favoriti con una quota di 5,00, i Blancos puntano a rompere il tabù della doppia vittoria consecutiva.

: favoriti con una quota di 5,00, i Blancos puntano a rompere il tabù della doppia vittoria consecutiva. Liverpool : con una quota a 6,00, i Reds sognano il settimo trionfo, guidati da stelle come Salah e Mac Allister .

: con una quota a 6,00, i Reds sognano il settimo trionfo, guidati da stelle come e . Barcellona e Arsenal : ambedue quotate a 7,50, i blaugrana inseguono un successo che manca da dieci anni, mentre i Gunners cercano la loro prima affermazione.

e : ambedue quotate a 7,50, i blaugrana inseguono un successo che manca da dieci anni, mentre i Gunners cercano la loro prima affermazione. Bayern Monaco: l’obiettivo è vincere la Champions nello stadio di casa, un’impresa che si gioca a quota 9,00.

Nonostante i pronostici sfavorevoli, l’Inter ha dimostrato in passato di poter sovvertire le aspettative, e la loro partecipazione aggiunge un pizzico di azzurro nella competizione più prestigiosa d’Europa.

In conclusione, mentre il Real Madrid e il Liverpool sono visti come i principali contendenti per il titolo, l’Inter non è ancora pronta a gettare la spugna. La determinazione di ribaltare i pronostici è il motore che potrebbe spingerli oltre i limiti attesi. Con quote che variano notevolmente tra le squadre in lizza, la competizione si annuncia più avvincente che mai.

Resta informato con le nostre previsioni e approfondimenti sulle competizioni più seguite per non perdere nemmeno un colpo di scena in questa entusiasmante stagione di Champions League!