Il Milan è… a dieta: la clamorosa scoperta di Sergio Conceicao

Il Milan attraversa una crisi infinita che ha portato la squadra a sprofondare nel baratro di una stagione che, almeno in campionato e in Champions, ha portato solo grandi delusioni. Man mano che emergono voci e rivelazioni di spogliatoio, però si capisce che ciò che sta succedendo non è casuale, ma ha radici profonde.

Conceiçao ha messo il Milan a dieta: Maignan (e non solo) pesa troppo, per questo è meno agile.



Da Repubblica. Il portoghese si aspettava una professionalità diversa, invece ha trovato diversi giocatori svogliati e sovrappeso (più di 90 kg)https://t.co/mlGsj5rfTU — il Napolista (@napolista) March 4, 2025

In questo senso si colloca l’ultima, incredibile novità sulle condizioni della squadra. Sergio Conceição, oltre agli aspetti mentali e tecnico-tattici, è ora costretto a porre grande attenzione anche alla condizione fisica dei suoi giocatori. Un aspetto che dovrebbe essere scontato e indice della professionalità dei calciatori, ma sembra che in questo caso non sia così.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, Conceição avrebbe riscontrato problemi di peso in una parte della rosa e avrebbe deciso di intervenire con una dieta rigorosa. Tra i giocatori nel mirino dell’allenatore spicca Mike Maignan, il cui stato di forma desta preoccupazione. E lo stesso allenatore si sarebbe detto stupito da questa dimostrazione di discutibile professionalità.

Milan, poco sonno e peso eccessivo: i rimedi di Conceicao

Il portiere francese sarebbe considerato troppo pesante e, per questo, poco agile tra i pali, con ripercussioni sulla sua reattività. Per questo motivo, oltre al monitoraggio dell’alimentazione, lo staff tecnico ha imposto pesature quotidiane per verificare l’effettiva efficacia del nuovo regime alimentare.

Ma non si tratta solo di peso. Conceição e il suo staff stanno analizzando anche i parametri del sonno dei giocatori, ritenuti spesso insufficienti per atleti di alto livello. Il riposo inadeguato potrebbe essere un fattore determinante nella scarsa brillantezza in campo. Insomma, alcuni giocatori chiave del Milan dormirebbero poco e sarebbero in sovrappeso. Difficile ottenere grandi risultati in queste condizioni.

Questo monitoraggio dettagliato sembra un’ultima spiaggia per dare una svolta alla stagione, ma potrebbe anche rivelarsi decisivo per migliorare le prestazioni della squadra. Conceição sta cercando di intervenire su ogni dettaglio per riportare il Milan ai livelli di competitività che il club e i tifosi si aspettano. Resta da vedere se questi accorgimenti daranno i risultati sperati.

