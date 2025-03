Milan, deciso il destino di Conceicao: cosa farà adesso il club

Il Milan conferma la fiducia a Sergio Conceiçao almeno fino al termine della stagione, con l’obiettivo di chiudere al meglio l’annata puntando sulla Coppa Italia. Tuttavia, il futuro della panchina rossonera sembra già scritto: in estate il club proverà l’assalto a Cesc Fabregas, attualmente al Como.

Conceiçao ha messo il Milan a dieta: Maignan (e non solo) pesa troppo, per questo è meno agile.



Da Repubblica. Il portoghese si aspettava una professionalità diversa, invece ha trovato diversi giocatori svogliati e sovrappeso (più di 90 kg)https://t.co/mlGsj5rfTU — il Napolista (@napolista) March 4, 2025

Le tre sconfitte consecutive in campionato hanno raffreddato l’entusiasmo nato dopo la conquista della Supercoppa. Il Milan, ormai da tempo fuori dalla lotta per lo scudetto e lontano da un piazzamento in Champions League, vuole almeno chiudere con un trofeo, concentrandosi sulla Coppa Italia e sui prossimi derby contro l’Inter.

Difficile, però, che Conceiçao possa essere confermato a lungo termine. Il club è già al lavoro per ristrutturare l’area tecnica e avrebbe individuato in Igli Tare il nuovo direttore sportivo.

Milan, l’idea per un futuro rilancio

L’ex stella del Barcellona è il nome su cui il Milan vuole puntare per il futuro della panchina, ma strapparlo al Como non sarà semplice. Fabregas è profondamente legato al progetto del club lombardo, che sta crescendo grazie agli investimenti della proprietà e alle recenti operazioni di mercato.

Il Como si sta consolidando come una realtà ambiziosa e potrebbe rappresentare l’ambiente ideale per Fabregas, che finora ha dimostrato di voler costruire un progetto a lungo termine. Portarlo a Milano sarà una missione difficile per i rossoneri.

Nei prossimi mesi si capirà se il Milan riuscirà davvero a convincere Fabregas o se dovrà virare su un’altra soluzione per la guida tecnica della prossima stagione.

