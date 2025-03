Serie A, la classifica senza errori arbitrali: sfatato il mito della “Marotta League”, ma ci sono sorprese

Anche la ventisettesima giornata di Serie A è stata caratterizzata da errori arbitrali e polemiche, con diversi episodi controversi che hanno condizionato i risultati. Uno dei match più discussi è stato Napoli-Inter, dove sono mancati due rigori, uno per parte (anche se sul mani di Dumfries in molti hanno giudicato non punibile l’intervento).

Secondo il giornalista Rino Dazzo e il sito Virgilio.it, comunque, Doveri e il Var non hanno sanzionato un fallo di McTominay su Dumfries, negando un possibile penalty ai nerazzurri, né hanno concesso il rigore per il tocco di mano di Dumfries su tiro di Spinazzola. L’Aia continua a difendere la decisione sul secondo episodio, ma l’ex arbitro Calvarese non è d’accordo: “Rigore netto”.

Secondo Rino Dazzo, se questi episodi fossero stati corretti il Napoli avrebbe ottenuto la vittoria: infatti, la punizione di Dimarco, nata dall’azione in cui è stato negato il rigore all’Inter, non sarebbe mai esistita e il punteggio finale sarebbe stato differente. Ovviamente nessuno può dire come sarebbe finita la partita se il Napoli avesse pareggiato su quel rigore, ma questi giochi con la classifica tagliano un po’ tutto con l’accetta.

Un altro match condizionato dalle decisioni arbitrali è stato Fiorentina-Lecce, dove Beltran, già ammonito, ha evitato un’espulsione evidente dopo un fallo su Pierret. In Roma-Como, manca un rosso per Smolcic, mentre in Milan-Lazio il Var ha corretto un errore di Manganiello, che non aveva fischiato un rigore per un fallo di Maignan su Isaksen.

Infine, in Juventus-Verona, qualche dubbio su un possibile rigore per tocco di mano di Ghilardi, mentre è corretto l’annullamento del gol del Verona per fuorigioco.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Se tutti gli errori determinanti fossero stati corretti, la classifica di Serie A 2024-2025 avrebbe un volto diverso, almeno secondo Virgilio. A differenza di una certa, stucchevole narrazione, l’Inter avrebbe gli stessi punti, ma la vera differenza sarebbe per il Napoli che ne avrebbe 4 in più.

Napoli 61 (+4)

Inter 58 (0)

Lazio 51 (+1)

Atalanta 50 (-5)

Juventus 52 (+2)

Roma 48 (+5)

Bologna 45 (-2)

Udinese 44 (+5)

Fiorentina 43 (-2)

Milan 43 (+2)

Torino 38 (+4)

Genoa 30 (-1)

Como 28 (0)

Parma 26 (+3)

Lecce 26 (+1)

Empoli 23 (+1)

Cagliari 22 (-3)

Verona 19 (-7)

Venezia 18 (+1)

Monza 16 (+2)

Questa classifica considera solo gli episodi direttamente influenti sul risultato, come gol annullati o convalidati, rigori assegnati o negati ed espulsioni decisive. Non vengono presi in considerazione i cartellini gialli o i falli ininfluenti.

Il campionato prosegue tra polemiche e recriminazioni, e in Italia, si sa, amiamo un po’ troppo le dietrologie. I numeri, in ogni caso, secondo alcuni dimostrerebbero quanto gli errori arbitrali possano impattare sulla corsa allo Scudetto, alla Champions League e alla salvezza.

