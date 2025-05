Milan, la scelta di Conceicao fa discutere: cosa ha deciso per la partita con il Bologna

Chi si aspettava un Milan rimaneggiato per pensare alla Coppa Italia, farà meglio a rivedere i propri piani. Sergio Conceição ha deciso: contro il Bologna, domani sera a San Siro, non ci sarà spazio per esperimenti. Nessun turnover massiccio, ma una formazione molto vicina a quella titolare, con l’obiettivo dichiarato di fare nove punti nelle prossime tre partite di campionato. Il tecnico portoghese vuole vedere dove può arrivare questo Milan, e non vuole rimpianti.

Saranno out Leao, squalificato, e Fofana, ancora non al meglio dopo un fastidio al piede sinistro. Per il resto, dentro tutti: Maignan tra i pali, la difesa guidata da Tomori, Gabbia (ma attenzione al ballottaggio con Thiaw) e Pavlovic. Niente stravolgimenti nemmeno sulle fasce, dove Conceição ha insistito su Jimenez e Theo Hernandez, preferiti a Walker e Terracciano.

Il posto di Leao sarà preso da João Felix, autore di un’ottima prova a Genova: coinvolto nell’azione dell’1-1 e presente nel raddoppio. Sul lato opposto ci sarà Pulisic, e non Chukwueze come previsto da molti. In attacco è testa a testa tra Jovic e Gimenez, con il messicano leggermente favorito. Abraham, appena recuperato, verrà utilizzato a gara in corso, se necessario.

In mezzo al campo, la scelta più chiara di tutte: Loftus-Cheek sostituirà Fofana. L’inglese piace a Conceição per fisicità, esperienza e leadership. Al suo fianco ci sarà Reijnders, preferito a Musah. Una coppia solida per garantire qualità e ordine, soprattutto contro un Bologna agguerrito che punta alla zona Champions.

“Un rischio? Sì, ma calcolato”, ha detto l’allenatore ex Porto. Il messaggio alla squadra è chiaro: vietato staccare la spina. Non si guarda alla Coppa Italia, si pensa solo al presente, perché – parole sue – “tante volte ci scappa la sorpresa…”. E magari anche un colpo d’occhio sulla classifica, che con nove punti potrebbe assumere una luce diversa.

