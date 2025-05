La Coppa Italia 2024/2025 si avvicina al suo atto finale: mercoledì 14 maggio alle 21, nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma, Milan e Bologna si affronteranno per portare a casa la coppa nazionale e concludere la stagione con un importante trofeo in bacheca. Vincere è l’unica strada che queste due squadra possono percorrere per concludere una stagione avara di soddisfazioni in Serie A. Andiamo allora ad analizzare la sfida, partendo dal percorso che i team hanno fatto sino a questo momento per arrivare al loro stato di forma attuale e alle chiavi tattiche della sfida.

Finale di Coppia Italia: il percorso di Milan e Bologna

Il Milan, allenato nella prima parte della stagione da Fonseca e poi da Conceição, ha vissuto un campionato altalenante, che attualmente lo vede fuori dalla zona Europa anche se virtualmente ancora in corsa per conquistare uno dei posti a disposizione nel corso delle due giornate conclusive. Diverso però è il discorso in Coppa Italia, dove i rossoneri sono stati protagonisti di un percorso brillante e molto solido: dopo aver sconfitto il Sassuolo 6-1 e la Roma 3-1, hanno eliminato i rivali dell’Inter nel doppio confronto in semifinale che ha rivitalizzato l’umore dello spogliatoio. Con una vittoria, il Milan chiuderebbe l’annata con due trofei, mitigando la delusione di un campionato non all’altezza delle aspettative e con più ombre che luci.

Anche il Bologna di Vincenzo Italiano, sulla panchina rossoblu da quest’anno, ha fatto un cammino trionfale che l’ha visto superare il Monza per 4-0, l’Atalanta 1-0 e l’Empoli in un agile doppio confronto. Il Bologna arriva così alla finale con l’intenzione di interrompere un digiuno dal trofeo che dura da ben 51 anni. Per Italiano e il Bologna concludere la prima stagione insieme con un trofeo sarebbe un eccellente inizio di un percorso dove le parti sembrano già essere in sintonia.

Ma c’è un ulteriore layer da considerare per questa sfida: il Milan e il Bologna si sono appena affrontati, in una sfida che è finita con il rotondo risultato di 3-1 in favore dei rossoneri, in rete con Pulisic e Gimenez (autore di una doppietta), mentre per i felsinei l’unico ad andare a segno è stato il solito Orsolini. Il Milan arriva così alla sfida con un ottimo stato mentale e in piena fiducia, mentre il Bologna – che ha detto addio alla possibilità di qualificarsi nuovamente in Champions League – deve fare i conti con lo strascico emotivo della sconfitta e il pensiero di dover correre rapidamente ai ripari per evitare un’altra bruciante sconfitta.

Ci si aspetta comunque una sfida molto combattuta, con entrambe le squadra in possesso di armi in grado di portarle al successo.

Le probabili formazione e i giocatori chiave

Passiamo ora alle probabili formazioni che Milan e Bologna metteranno in campo, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali sui giocatori che scenderanno in campo a partire dal 1′ minuto. Ad ora, sembra che le squadre si schiereranno così al fischio d’inizio:

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao, Jovic. Allenatore: Sergio Conceiçao.

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao, Jovic. Allenatore: Sergio Conceiçao. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Fermo restando che in una finale conta il contributo di tutti, ci sono alcuni giocatori da cui ci si aspetta una grande gara: per il Milan sono senz’altro Theo Hernandez, Pulisic e Leao, ma anche Gimenez, che sarà chiamato con ogni probabilità a contribuire dalla panchina. Per il Bologna, grande attenzione a Lucumi, attualmente uno dei centrali più in forma del campionato, mentre sul fronte offensivo c’è attesa per le performance di Odgaard, Orsolini e Castro. Tanti i profili da osservare dunque, come del resto è lecito aspettare dalla finale di una competizione.

Dove vedere la finale di Coppa Italia

La finale di Coppa Italia sarà visibile in diretta e in esclusiva su Canale 5, oltre che in streaming su Sportmediaset.it e attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Per chi vuole entrare in clima partita prima dell’inizio della gara, a partire dalle ore 20 sul Canale 20 verrà trasmesso il prepartita condotto da Monica Bertini e Mino Taveri, mentre il collegamento con il match comincerà alle 20.40 su Canale 5.

Previsto anche un ricco post gara sempre su Canale 5 con interviste, dibattiti, considerazioni e analisi.