Milan, la “voce folle” su Sergio Conceicao: cosa rischia dopo il mercato di Gennaio

Milan, dopo il faraonico mercato di Gennaio hanno cominciato a circolare voci apparentemente “folli” sul presente e sul futuro di Sergio Conceicao. Secondo fonti vicine alla società, il Mister portoghese si troverebbe a un bivio decisivo sulla panchina rossonera.

Ordine sul CorSport: "Ibra e Conceiçao sono stati i registi della rifondazione rossonera"https://t.co/4F5FDNcrda — MilanNews.it (@MilanNewsit) February 5, 2025

Dopo una sessione di calciomercato invernale che ha soddisfatto pienamente le sue richieste, il tecnico ha ora il compito di portare risultati concreti per meritarsi la riconferma al termine della stagione. Il Milan, infatti, ha risposto alle sue necessità con grandi colpi come Gimenez e Joao Felix, e ha anche garantito la permanenza di alcuni giocatori che erano a rischio partenza.

Il Milan ha anche lasciato partire Calabria e Morata, che con Conceicao si erano scontrati nelle scorse settimane. Perciò, ora la palla passa al Mister, che dovrà dimostrare sul campo di essere all’altezza della sfida. Il mercato di gennaio è stato fondamentale per le ambizioni del Milan, e Conceicao ha avuto un ruolo centrale nelle scelte operative.

Il club ha accontentato le sue richieste per rafforzare la rosa. Ma ora, ovviamente, le attese sono alte e la pressione sul tecnico è aumentata. Con i rinforzi in entrata e le uscite mirate, ora il Milan ha a disposizione una squadra che deve lottare per obiettivi ambiziosi, tra cui la qualificazione alla prossima Champions League.

Se non otterrà questo obiettivo, il suo destino potrebbe essere segnato. Un’altra questione da affrontare riguarda le voci, circolate negli ultimi giorni, che mettono in discussione l’armonia all’interno dello spogliatoio. Alcuni giocatori, tra cui big come Theo Hernandez e Pulisic, avrebbero mostrato segni di malcontento verso il metodo di lavoro di Conceicao, in particolare per la sua linea dura durante le riunioni tecniche.

Milan, il futuro di Conceicao legato alla qualificazione in Champions

Queste indiscrezioni alimentano un clima di incertezza, anche se la società rossonera fino ad ora ha confermato il pieno supporto al Mister, come dimostrato dalle scelte di mercato. Nonostante il sostegno della dirigenza, i risultati sono ciò che davvero conta. Se il Milan non dovesse centrare la qualificazione alla Champions League, l’esonero di Conceicao potrebbe diventare una possibilità concreta.

E mentre l’allenatore portoghese si gioca tutto in questa seconda parte di stagione, il Milan starebbe già valutando possibili sostituti per la panchina. Tra i nomi più discussi, emergono quelli di Massimiliano Allegri ed Edin Terzic, già accostati al club rossonero in passato.

Le opzioni più plausibili, però, sembrano essere quelle di Xavi, che intriga una parte della dirigenza rossonera, e di Maurizio Sarri, che era già stato sondato per il post-Fonseca. Un altro nome che potrebbe rivelarsi interessante è quello di Roberto De Zerbi, che non avrebbe esitazioni a prendere la guida del Milan.

