Juventus, Inter, Balotelli: il mercato non si ferma mai, i progetti per il futuro

La Juventus non si ferma e guarda già al futuro. Dopo una sessione invernale movimentata, il club bianconero ha messo nel mirino Karim Adeyemi e David Hancko per la prossima estate. L’attaccante tedesco del Borussia Dortmund, già sfiorato dal Napoli, sarebbe ora un obiettivo dichiarato per l’attacco della Vecchia Signora.

Secondo Tuttosport, il giocatore sarebbe in contatto con il direttore tecnico Cristiano Giuntoli tramite il padre, aprendo alla possibilità di un trasferimento in Serie A. In difesa, invece, la Juventus continua a lavorare per Hancko. Il centrale slovacco del Feyenoord è considerato una priorità per rinforzare il reparto arretrato. Sul tavolo ci sarebbero già 22-23 milioni di euro più bonus, con un accordo di massima già trovato tra il club torinese e l’entourage del giocatore.

Anche l’Inter prepara le mosse per la prossima stagione, con il centrocampo al centro delle attenzioni di Marotta e Ausilio. Con Nedad Sucic già bloccato per giugno, i nerazzurri monitorano da vicino due profili: Samuele Ricci del Torino e Nico Paz, talento argentino di proprietà del Real Madrid attualmente in prestito al Como.

Ricci è già stato accostato anche al Milan, che cerca un regista per la mediana. L’Inter, però, lo vorrebbe come vice Calhanoglu, ruolo per il quale il centrocampista granata potrebbe essere un’alternativa di valore. Diverso il discorso per Paz: più offensivo, potrebbe essere il sostituto di Mkhitaryan in prospettiva, ma il suo destino dipenderà anche dalle decisioni del Real Madrid.

Infine, tiene banco il futuro di Mario Balotelli, attualmente al centro di voci di mercato che lo vedrebbero lontano dal Genoa. Il destino dell’attaccante potrebbe essere nuovamente all’estero, con la Turchia come possibile destinazione. Il calciomercato si è appena chiuso, ma le grandi manovre per la prossima stagione sono già iniziate.

