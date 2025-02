Il Milan presenta Gimenez: “Sono pronto”, ecco quando lo vedremo in campo

Milan, la presentazione di Gimenez è stata accolta con grande entusiasmo. Il centravanti messicano, arrivato dal Feyenoord durante il mercato di gennaio, si presenta con grande determinazione: “Il Milan è come un vestito fatto su misura per me“. Queste le parole dell’attaccante, che ha parlato della sua avventura nel club rossonero, della passione che nutre per la squadra e delle sue ambizioni.

Ibra come modello e l’ambizione di lasciare il segno, Santiago Giménez si presenta ai tifosi rossoneri: «Essere un giocatore del Milan è meraviglioso» 🗣️🔴⚫#cronachedispogliatoio #gimenez #milan



(1/3) pic.twitter.com/8T3CL7CGDX — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) February 4, 2025

Gimenez non nasconde l’emozione di essere arrivato in uno dei club più prestigiosi d’Europa: “Sognavo di giocare in una big e finalmente ci sono arrivato. Il Milan incarna perfettamente ciò che cercavo: passione, potenza, fame di vittoria“. Il centravanti messicano sente di condividere questi valori e di poter contribuire a fare la differenza in un club così ambizioso.

“Voglio lasciare il segno“, ha aggiunto. L’attaccante potrebbe già scendere in campo domani, nella partita di Coppa Italia contro la Roma, e non sembra avere alcun timore: “Sono prontissimo. Voglio subito mettere in campo il mio impegno e la mia passione”. Gimenez insomma è impaziente di iniziare la sua avventura con la maglia rossonera e di dimostrare il suo valore.

L’attaccante sente il peso della responsabilità di rappresentare il Messico in uno dei club più importanti d’Europa: “Portare la bandiera del Messico al Milan è un’emozione enorme. Il nostro Paese è molto unito e ogni passo che faccio, avrò tutto il Messico a spingermi“.

Nonostante le aspettative, il giovane centravanti non intende fare confronti con le leggende del passato, come Hugo Sanchez, ma preferisce concentrarsi sulla sua carriera e sul lasciare il proprio segno. “Non faccio confronti con nessuno. Voglio fare la mia strada, sarà poi il tempo a giudicare”.

Gimenez ha scelto il numero 7, e ha spiegato il perché: “Il 7 è il numero di Shevchenko, una grande motivazione per me. Ma nella Bibbia è anche il numero perfetto, e non ho avuto dubbi”. Parlando del suo stile di gioco e delle sue doti, Gimenez ha riconosciuto l’influenza di un altro grande del calcio, Zlatan Ibrahimovic: “Seguo molto Zlatan, tutto quello che diceva prima della partita lo vedevi anche in campo”.

Milan, Ibra elogia Gimenez: “Ha fame di gol”

La potenza è la sua caratteristica principale, ma Gimenez è anche consapevole che ci sono dettagli su cui lavorare per migliorare. Zlatan Ibrahimovic lo ha elogiato, sottolineando la sua “grande fame di gol“. Ha paragonato l’attaccante messicano a un altro giovane talento, Camarda: “Quella fame”, ha detto Zlatan, “o ce l’hai o non ce l’hai”.

Secondo l’ex attaccante rossonero, Gimenez ha una qualità fondamentale: sa fare gol in tanti modi, si sacrifica e sa anche fornire assist. Ibrahimovic è sicuro che il “puntero” messicano troverà al Milan una squadra forte, con tanti giocatori capaci di fornirgli assist, come Leao, Pulisic, Reijnders, Fofana e Walker. E anche Maignan, portiere che può diventare una risorsa offensiva.

“Lo aiuteremo in tutti i modi per avere successo. È in buone mani e può farcela”, ha concluso Ibra. Gimenez è pronto a scrivere il suo capitolo nella storia del Milan, e con la sua grinta e determinazione potrebbe essere il centravanti che i tifosi aspettano da tempo.

Leggi anche: