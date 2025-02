Calciomercato, il Milan chiude la rivoluzione di gennaio con 3 arrivi e 2 partenze

Calciomercato Milan, l’ultimo giorno della sessione invernale completa la rivoluzione con 3 arrivi e 2 partenze. Ieri è infatti stato il giorno delle chiusure per Joao Felix, Bondo e Sottil che indosseranno la maglia rossonera e di Bennacer e Okafor, partiti rispettivamente per Marsiglia e Napoli. Altri tre innesti dopo quello del nuovo centravanti Gimenez, che già si è allenato con i nuovi compagni a Milanello. Al tecnico dei rossoneri, Conceiçao, l’onore e l’onere di ricostruire una squadra che cambia in quasi metà delle sue pedine.

Conceição, il tecnico camaleontico ora ha una rosa ampia da sfruttare

Sergio Conceição ha dimostrato, nel derby e lungo tutta la sua carriera da allenatore – specialmente al Porto – di non essere legato a un unico sistema di gioco. Ama variare in base agli avversari e ai momenti della partita, pur restando fedele a principi irrinunciabili: intensità, aggressività costante e sacrificio difensivo anche da parte degli attaccanti. Dopo un mercato così movimentato, le opzioni tattiche a disposizione del tecnico portoghese sono numerose.

La linea difensiva potrà essere schierata a quattro o a cinque, sia in modo stabile sia in base alle fasi della gara. Musah potrebbe agire da mezzala destra per poi abbassarsi, lasciando a Walker il compito di accentrarsi.

Tante soluzioni per l’attacco, centrocampo più duttile

Nel 4-3-3, Joao Felix e Leao si muoverebbero da esterni con la possibilità di accentrarsi per dialogare nello stretto con Gimenez. Contro squadre chiuse, invece, Conceição potrebbe optare per due ali pure – con Sottil sulla fascia e Joao Felix trequartista dietro la punta centrale.

In altre situazioni, spazio a una coppia offensiva di peso, con Abraham e Gimenez supportati da esterni incaricati di creare superiorità numerica e sfruttare i cross.

A centrocampo, Bondo rappresenta un’alternativa di sostanza alle mezzali, ma può anche favorire soluzioni come il 4-2-3-1 o il 4-4-2, senza sbilanciare troppo la squadra. A questo si aggiunge la versatilità di Reijnders, utilizzabile sia da mezzala sia da trequartista.

Le opzioni non mancano, e con la sua visione tattica Conceição ha tutte le carte in regola per costruire una squadra duttile ed efficace.

