Milan, i risultati degli esami di Pulisic: Fonseca nei guai

Milan, sono arrivati i risultati degli esami di Pulisic, l’attaccante più in forma della squadra. Lo statunitense si era infortunato ed era stato costretto a uscire dal campo durante il match di venerdì sera, perso 2-1 contro l’Atalanta. Per Fonseca non arrivano buone notizie, alla vigilia di una serie di partite che potrebbero rilanciare le ambizioni rossonere.

Buongiorno



La risonanza a cui è stato sottoposto Christian Pulisic questa mattina ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Un nuovo esame verrà effettuato fra una settimana.

Fonte: #acmilan#christianpulisic pic.twitter.com/ecR1HNK0b8 — Alfonso Sciascia (@alfo_sciascia) December 9, 2024

Christian Pulisic è stato sottoposto a una risonanza magnetica. L’esame ha evidenziato una lesione di basso grado al muscolo soleo del polpaccio destro. Il risultato è che il problema muscolare lo terrà lontano dai campi per almeno tre partite: salterà infatti gli incontri contro la Stella Rossa, il Genoa e il Verona.

Secondo quanto riportato dal club rossonero, Pulisic non sarà a disposizione per le prossime sfide, la prima delle quali è quella di Champions, in programma questa settimana. Successivamente, il Milan dovrà fare a meno dell’americano anche per le partite di campionato contro il Genoa (domenica prossima) e il Verona, il 20 dicembre.

Resta una speranza per il ritorno dell’esterno offensivo rossonero in tempo per la sfida contro la Roma, prevista per il 29 dicembre. Questo incontro sarà fondamentale per il cammino in campionato dei rossoneri, prima della partenza per l’Arabia Saudita, dove il Milan sarà impegnato nella semifinale della Supercoppa Italiana contro la Juventus il 3 gennaio.

Nel frattempo, Paulo Fonseca, che spera di riavere Pulisic a disposizione il prima possibile, dovrà adattare la formazione in assenza del giocatore. Una delle soluzioni potrebbe essere il ritorno di Tammy Abraham come prima punta, supportato da Álvaro Morata nel ruolo di trequartista, come visto in altre circostanze.

In alternativa, Loftus-Cheek potrebbe essere schierato dietro il centravanti, mentre Chukwueze potrebbe prendere il posto di Musa per aumentare la pericolosità offensiva sulla fascia destra. Con la perdita di Pulisic, il Milan dovrà trovare velocemente nuove soluzioni per mantenere alta l’intensità offensiva, mentre Fonseca attende sviluppi e spera di accorciare i tempi di rientro del suo giocatore più dinamico.

Leggi anche: