Atalanta da sogno: Milan ko, la Dea sempre più in alto

Atalanta lanciatissima e Milan in un ottimo momento di forma; il big match della giornata di Serie A è a Bergamo, e visto il cammino degli uomini di Gasperini sarà meglio farci l’abitudine. I nerazzurri bergamaschi sono ormai entrati stabilmente fra le grandi del nostro campionato. I rossoneri invece vengono da due convincenti vittorie di larga misura con Empoli e Sassuolo in Coppa Italia, e sembrano aver imboccato la strada giusta.

L’inizio della partita mantiene tutte le attese. Al 1′ Pulisic impegna Carnesecchi che fa una gran parata, al 3′ risponde Pasalic con un tiro fuori, al 6′ Morata segna ma è in fuorigioco e al 12′ il grande ex, Charles De Ketelaere, porta in vantaggio la Dea con un gran colpo di testa. I nerazzurri continuano a spingere e creano un altro paio di pericoli, ma la partita cambia all’improvviso al 22′ per merito – dal punto di vista rossonero – di un ispiratissimo Leao: grande discesa sulla sinistra e assist al bacio per Morata che la spinge in rete: 1-1. Spettacolo!

La partita vive di strappi e cambiamenti di fronte. L’Atalanta è più pericolosa, ma il Milan cerca di ribattere colpo su colpo. Gasperini invita Bellanova a stare più coperto. Il Milan dopo la mezz’ora perde Pulisic per infortunio, al suo posto Loftus-Cheek. La Dea ricomincia a spingere e Pasalic si crea una buona occasione con una bella percussione, ma la difesa riesce a respingere. Poi Lookman dal limite tira fuori di poco con il destro. Un primo tempo molto bello e di grande intensità si chiude sull’1-1.

Il secondo tempo, dopo tanto furore, parte su ritmi più compassati. Ora entrambe le squadre sembrano preoccupate di non scoprirsi e la partita si sposta sulla mediana, per un palleggio interrotto solo da qualche fiammata individuale. Lookman e De Ketelaere tengono sempre sulle spine la difesa rossonera, mentre dall’altra parte è Reijnders a rendersi pericoloso con un tiro in diagonale che attraversa l’area e per poco non libera – involontariamente a dire il vero – Morata a un passo dalla porta.

Atalanta, è Lookman il match winner

La prima vera occasione della ripresa è di Lookman con un bel tiro da dentro l’area sul primo palo, ma Maignan è attento e devia in corner. Nel frattempo l’Atalanta mette in campo Retegui per l’ultima parte della gara, insieme a Samardzic e a Kossounou, Esce fra gli applausi De Ketelaere. mentre Fonseca cambia Morata con Abraham. A 5′ dalla fine è ancora Lookman a impegnare il portiere rossonero che alza in corner.

Sul corner la palla filtra sul secondo palo e sempre uno scatenato Lookman la mette dentro di testa da due passi: è il 2-1 per i bergamaschi, che da qualche minuto avevano ripreso in mano le redini del gioco. Al 92′ Retegui ha il match point solo davanti a Maignan, ma si fa ipnotizzare dall’estremo difensore rossonero. Il Milan non riesce a reagire e l’Atalanta mette in fila la nona vittoria consecutiva: è il momento di sognare.

Leggi anche: