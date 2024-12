Il Milan gioca a tennis a San Siro con il Sassuolo e vola ai quarti di Coppa Italia

Milan-Sassuolo 6-1, punteggio tennistico per l’ottavo di finale di Coppa Italia a San Siro: rossoneri ai quarti di finale in scioltezza. Il Milan domina il Sassuolo e si qualifica con autorità ai quarti di finale di Coppa Italia, vincendo 6-1 a San Siro in una partita senza storia. Con questa vittoria netta, il Milan si qualifica ai quarti di finale, dove affronterà la vincente tra Roma e Sampdoria.

Primo tempo: assalto rossonero

La squadra di Paulo Fonseca parte con l’intenzione di chiudere i conti già nei primi minuti. Ruben Loftus-Cheek si mette in evidenza per dinamismo e incisività, ispirando i primi assalti. Al 12′ è Chukwueze a rompere l’equilibrio, firmando il vantaggio con un colpo preciso.

Il Sassuolo di Fabio Grosso cede di schianto nel giro di pochi minuti. Al 17′ Reijnders realizza il raddoppio con un potente destro di prima intenzione, seguito al 22′ dal secondo gol personale di Chukwueze, che insacca di mancino per il 3-0.

L’assalto rossonero non si ferma, e al 25′ Leão si unisce alla festa con un gol che porta il risultato sul 4-0. Il Sassuolo accenna una reazione sul finire del primo tempo con Antiste, ma il suo gol viene annullato per fuorigioco.

Secondo tempo: controllo e spettacolo

Con il risultato ampiamente in cassaforte, Fonseca opera quattro cambi all’intervallo, inclusa una staffetta in porta, sostituendo Sportiello con il giovane Torriani.

Al 55′, un tiro-cross di Pulisic colpisce il palo e sulla respinta il capitano Calabria sigla il 5-0. Poco dopo, il Sassuolo trova il gol della bandiera con Mulattieri, che sfrutta un’incertezza del portiere rossonero.

Il 5-1, però, dura appena tre minuti: al 61′ Abraham segna il sesto gol del Milan, chiudendo definitivamente la contesa.

Tabellino

Milan 6-1 Sassuolo

Marcatori:

12′ Chukwueze (M)

17′ Reijnders (M)

22′ Chukwueze (M)

25′ Leão (M)

55′ Calabria (M)

58′ Mulattieri (S)

61′ Abraham (M)

