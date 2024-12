Coppa Italia, un Bologna in palla strapazza il Monza e passa ai quarti

Al Dall’Ara si sfidano il Bologna, all’esordio in Coppa Italia, e il Monza, che invece ha già giocato due gare nella competizione vincendo contro il Sudtirol (1-0) e il Brescia (3-1). Il primo tempo è quasi un monologo rossoblù, anche se i brianzoli si lamentano per un mancato fischio nell’area avversaria che ha portato dal possibile rigore dell’1-1 al due a zero in contropiede.

In avvio di frazione il Bologna prende subito possesso della partita e sfiora la rete prima con Castro e poi con Iling-Junior, che fa infuriare compagni e tifosi quando spreca una grandissima occasione per egoismo puro. I felsinei dominano e il gol arriva al 32′ grazie a un potente tiro di Pobega da fuori area, che piega le mani a un Pizzignacco sino a quel momento impeccabile e si insacca sotto la traversa.

Il “fattaccio” in area bolognese avviene al 37′, con uno scontro molto sospetto fra Holm e Valoti. Niente rigore, il Var non interviene e il Bologna parte in contropiede. Orsolini entra in area sul lato sinistro e supera il portiere monzese con uno splendido scavetto. Ma proprio eseguendo il gesto tecnico l’attaccante si infortuna al flessore ed è costretto a lasciare il campo.

Bologna, ora è probabile l’incrocio con l’Atalanta

Nella ripresa la musica non cambia. Il Monza, molto rimaneggiato da Alessandro Nesta, non accenna nemmeno a una reazione. Il Bologna invece si diverte e poco dopo il quarto d’ora segna il terzo gol con Dominguez che devia sotto misura dopo un “liscio” di Castro.

I rossoblù non sono ancora sazi e al 76′ proprio Castro, il migliore dei suoi, segna con un rasoterra di destro il 4-0 dopo un bel movimento in area. Ora il Bologna, con ogni probabilità, si troverà ad affrontare l’Atalanta delle meraviglie (che giocherà gli ottavi con il Cesena) per l’approdo alla semifinale.

