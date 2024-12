Milan, ansia per l’infortunio di Pulisic: quante partite salterà la “stella” rossonera

Pulisic infortunato: c’è ansia in casa Milan per il guaio muscolare patito dal trequartista americano, autentica “stella” delle ultime stagioni rossonere. Durante Atalanta-Milan, al minuto 38, Pulisic ha lasciato il campo toccandosi il polpaccio destro. Il trattamento iniziale, compreso l’uso dello spray medico, non ha risolto il problema. Le prime analisi indicano che potrebbe esserci qualcosa di più serio di un semplice indurimento. La risonanza chiarirà il coinvolgimento muscolare, tra cui il soleo o il gemello, e il tipo di lesione (muscolare o tendinea).

Scegli #Musah. Bene. Perdi #Pulisic. Sfortuna. Metti Loftus e non Chukwueze e non mandi un bel messaggio. Male. Infatti dal 60’ pensi al pareggio, speculando e non giocando. Prendi il secondo perché non hai il senso organizzativo e della posizione in difesa. Settimo posto, una… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 6, 2024

Quante partite potrebbe saltare Pulisic

Se fosse confermata la lesione muscolare, Pulisic sarebbe costretto a fermarsi per un periodo piuttosto lungo. Lo stop previsto sarebbe infatti di 2-3 settimane, compromettendo almeno tre partite cruciali per il Milan.

Sicuramente Christian Pulisic non sarà disponibile per la sfida di mercoledì contro la Stella Rossa in Champions League. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, sottolineando il timore che il Milan debba fare a meno del giocatore anche per parte del mese di dicembre. Le partite a rischio includono Milan-Genoa (domenica 15 dicembre) e Verona-Milan (venerdì 20 dicembre). La diagnosi definitiva dipenderà dalla risonanza magnetica prevista per lunedì 9.

