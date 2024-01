Home | Milan, c’è sempre Demiral per la difesa. Sondaggio per Lacroix

Prosegue l’attività di ricerca sul mercato del Milan, che monitora le occasioni per l’innesto di un nuovo difensore centrale. Rimane viva l’opzione che porta a Demiral dell’Al-Ahli. Un altro nome che piace molto è quello di Maxence Lacroix. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Il capo scout dell’AC Milan Geoffrey Moncada, l’amministratore delegato dell’AC Milan Giorgio Furlani e il direttore degli spot AC Milan Antonio D’Ottavio osservano la partita di Serie A TIM tra AC Milan e AC Monza allo Stadio Giuseppe Meazza il 17 dicembre 2023 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Negli ultimi giorni di calciomercato, il Milan sta valutando un ulteriore rinforzo difensivo per completare la squadra. Il rientro di Gabbia non è sufficiente e i rossoneri – con la giusta occasione – vogliono regalare a Pioli un altro innesto nel reparto. Ci sono diversi nomi sul taccuino, ma le trattative per quelli in cima alla lista dei desideri sono intricate.

L’opzione Demiral rimane aperta, ma raggiungere il difensore turco dell’Al Ahli è una sfida complessa. Demiral è già noto alla Serie A per le sue esperienze con Sassuolo, Juventus e Atalanta, ma si è trasferito nella Saudi Pro League l’estate scorsa. L’obiettivo del Milan sarebbe portarlo a Milano con un prestito secco per i prossimi 6 mesi. Il giocatore desidera tornare in Italia, ma la cessione richiede il consenso dell’allenatore.

Piace anche Lacroix

Un altro giocatore preso in considerazione è il difensore francese Maxence Lacroix, attualmente al Wolfsburg. Recentemente, gli osservatori del Milan hanno assistito direttamente alla sua performance durante la partita tra Wolfsburg e Colonia. Tuttavia, il club tedesco ha dichiarato di non essere disponibile a cedere il giocatore nel mese di gennaio. Di conseguenza, Lacroix rimane un obiettivo per il mercato estivo dei rossoneri.