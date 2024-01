Matteo Gabbia è il primo acquisto della sessione di mercato invernale del Milan. Il difensore italiano è atteso nelle prossime ore in Italia e domani ufficializzerà il proprio ritorno in rossonero dopo il prestito al Villarreal cominciato la scorsa estate.

Uscito dalle rotazioni del “sottomarino giallo” dopo il ritorno in panchina di Marcelino, Gabbia ha deciso di accettare il ritorno in rossonero dove pensa di poter giocarsi le proprie carte complici anche i tanti infortuni che hanno falcidiato la retroguardia di Pioli negli scorsi mesi.

Gabbia nel corso di questa prima parte di stagione al Villarreal ha disputato 7 presenze in campionato e 6, tutte da titolare, in Europa League. Questa sera è in programma il suo ritorno a Milano e al Milan che verrà messo nero su bianco nella giornata di domani. Il centrale italiano ha un contratto con il club rossonero in scadenza nel giugno 2026. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Matteo Gabbia portato via in barella dopo un colpo alla testa subito in Villarreal-Rennes di Europa League

Non ci sarà in Coppa Italia

Matteo Gabbia domani sancirà ufficialmente il proprio ritorno a Milanello, ma non sarà del match in serata contro il Cagliari in Coppa Italia. Negli ottavi di finale della competizione nazionale Stefano Pioli potrebbe puntare su Simic al fianco di Kjaer, oppure considerare nuovamente di adattare al ruolo di centrale Theo Hernandez. Attualmente infatti all’interno della rosa del tecnico parmigiano solo il danese è l’unico difensore centrale puro arruolabile. In attesa di Matteo Gabbia.