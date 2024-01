Salernitana-Roma 1-2: vista Champions per i giallorossi

La Roma si aggiudica il posticipo della ventiduesima giornata di campionato battendo 2-1 la Salernitana. Decisive le reti di Dybala e Pellegrini. Due vittorie su due per Daniele De Rossi, che inizia al meglio la nuova avventura sulla panchina giallorossa. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Daniele De Rossi, allenatore della Spal, osserva prima del calcio d’inizio della partita di Coppa Italia tra Genoa CFC e Spal allo Stadio Luigi Ferraris il 18 ottobre 2022 a Genova. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Due vittorie su due per Daniele De Rossi sulla panchina della Roma: battuta 2-1 la Salernitana nel posticipo della ventiduesima giornata di campionato. Nel primo tempo i giallorossi non impattano bene la partita e rischiano di andare in svantaggio in più di un’occasione. A inizio ripresa però un episodio cambia la partita: fallo di mano di Maggiore e calcio di rigore per gli ospiti che viene realizzato da Dybala. Pochi minuti dopo – al 66′ – la Roma raddoppia con un tap-in vincente di capitan Pellegrini, appostato sul secondo palo.

Ma la reazione della Salernitana è immediata e le distanze vengono accorciate al 71′ con un colpo di testa vincente di Kastanos. Nei minuti finali la formazione di Inzaghi ci prova, ma i giallorossi sono bravi a difendere il vantaggio e a conquistare una vittoria preziosissima: quinto posto in classifica e una sola lunghezza di svantaggio rispetto all’Atalanta.

Salernitana-Roma, il tabellino

Marcatori: 51′ rig. Dybala, 66′ Pellegrini (R), 69′ Kastanos (S)

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa 6; Pierozzi 5.5 (79′ Zanoli sv), Gyomber 6 (73′ Lovato sv), Daniliuc 6; Sambia 5.5 (62′ Martegani 6), Basic 6 (62′ Kastanos 7), Maggiore 5, Bradaric 6; Tchaouna 6.5, Candreva 6; Simy 5.5 (73′ Ikwuemesi sv). All. Inzaghi.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio 6; Karsdorp 6.5, Mancini 6, Llorente 6.5, Kristensen 6; Bove 6, Cristante 6, Pellegrini 7 (88′ Huijsen sv); Dybala 7 (71′ Aouar 6), Lukaku 5.5, El Shaarawy 6 (79′ Zalewski sv). All. De Rossi.

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Pierozzi (S), Pellegrini (R), Dybala (R), Candreva (S), Inzaghi (S), Rui Patricio (R)

Le parole di Inzaghi

Intervenuto nel post-partita, il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi ha commentato la sconfitta raccolta: “Stiamo perdendo le partite in fotocopia. Fare 12 tiri contro una Roma al completo con una Salernitana ridotta all’osso è tanta roba. La gente ci ha applaudito e ha capito. Stiamo facendo già più di quello che possiamo. Non dimentico che l’arbitro ci ha fermato in situazione di tre contro uno, tutti gli episodi ci girano a sfavore. A breve si chiuderà il mercato e rientreranno giocatori importanti. Sono sicuro che con questo spirito e questa voglia possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Stiamo mettendo in grossa difficoltà squadre che lottano per traguardi importanti“.