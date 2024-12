Meteo, quando finisce la tempesta: la data della tregua – Svolta improvvisa e repentina in queste ore. Difatti la “tempesta dell’Immacolata” non finirà oggi, ma proseguirà anche nei prossimi giorni. A descrivere al meglio ciò che ci aspetta è stato il colonnello Mario Giuliacci, che sul sito ufficiale ha spiegato le nuove tendenze. (continua a leggere dopo le foto)

La festa dell’Immacolata sarà caratterizzata da vento e bufere di neve sulle montagne. Le fredde correnti polari stanno sfondando sul bacino del Mediterraneo, portando rischi di tempesta. Quest’ingresso dell’aria fredda è dovuto ad un’improvvisa risalita verso l’Islanda dell’anticiclone delle Azzorre. Questo allungamento dell’alta pressione verso le terre più settentrionali del Vecchio Continente metterà in moto le correnti polari che si riverseranno sul mare nostrum, dopo aver attraversato il centro dell’Europa. (continua a leggere dopo le foto)

Meteo, quando finisce la tempesta dell’Immacolata: parla Giuliacci

A proposito della “tempesta dell’Immacolata” il colonnello Mario Giuliacci ha dichiarato: “Il maltempo dal sapore invernale però non si esaurirà con il weekend e, anzi, in molte regioni insisterà anche agli inizi cella prossima settimana. La Tempesta dell’Immacolata, infatti, nell’allontanarsi dalla nostra Penisola, lascerà comunque in eredità una vasta e attiva circolazione depressionaria che abbraccerà tutto il Mediterraneo Centrale, incluso il nostro Paese. Questo significa che tra lunedì 9 e martedì 10 dicembre dovremo fare i conti con altro maltempo, soprattutto in alcune regioni”.

