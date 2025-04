Il TG di Sport.it del 30 aprile 2025

Tra colpi di scena e scelte decisive, ecco le principali notizie sportive di oggi.

Il Milan guarda al futuro e riflette sul nome del prossimo allenatore. Nonostante Conceicao abbia conquistato una Supercoppa e portato i rossoneri in finale di Coppa Italia, la dirigenza sembra orientata verso un tecnico italiano esperto. Sul tavolo i nomi di Sarri, Gasperini, Allegri e Conte.

Tutto pronto per la sfida di Champions tra Barcellona e Inter. Fabio Capello analizza il match e sottolinea come, nonostante le incertezze, lo spirito europeo dei nerazzurri non vada mai sottovalutato.

Jannik Sinner si confessa dopo tre mesi lontano dai campi. Il numero uno del mondo parla delle sue fragilità, ma anche della forza mentale costruita in questo periodo lontano dalle competizioni.

In Formula 1, continua a non decollare il feeling tra Lewis Hamilton e la Ferrari. L’adattamento alla SF25 si sta rivelando più difficile del previsto e anche il rapporto con Leclerc sembra già incrinarsi.

Infine, nell’atletica leggera, Marcell Jacobs commenta con amarezza il caso di spionaggio che ha coinvolto il fratello di Filippo Tortu. Il campione olimpico parla di privacy violata e di una ferita difficile da rimarginare.